За последние 12 месяцев число писателей в России удвоилось

В преддверии Дня России книжный сервис Литрес изучил активность digital-авторов. За последние 12 месяцев более 24 800 писателей опубликовали свои произведения, что на 37% больше показателя за аналогичный предыдущий период. Количество желающих впервые выпустить книгу выросло на 61% – более 12 000 человек. Суммарный объём книжных релизов показал рост более чем вполовину и достиг показателя в свыше 93 000 публикаций.

12 июня, в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР, отмечается государственный праздник День России. Специально к этой дате Литрес проанализировал активность digital-авторов за последние 12 месяцев. За период со 02.06.2024 г. по 01.06.2025 г. количество авторов, самостоятельно выпускающих книги, превысило 24 800 человек, что на 37% больше, чем за аналогичный предыдущий период (02.06.2023 г. – 01.06.2024 г.). Число новых зарегистрированных пользователей с публикацией одной книги выросло на 61% и составило более 12 000 авторов. Наибольший приток желающих попробовать свои силы в писательстве был зафиксирован в мае, январе и марте 2025 года.

Прослеживается тенденция на увеличение (120%) числа молодых писателей (с 1990 по 2010 год рождения). Чаще остальных книги публиковали авторы, рождённые в 1989 году. Их любимый жанр – фантастика. Самой активной возрастной категорией по числу выпущенных книг стали авторы от 25 до 34 лет (38%). За ними – пользователи 35–44 лет (36%). Среди женщин больше продуктивных digital-авторов, чем среди мужчин – их «перу» принадлежит 60% релизов книг. Среди регионов пальма первенства по количеству публикаций отошла Ставропольскому краю (36%), при этом больше всего заявок на регистрацию поступило от пользователей из Москвы и Московской области (19%).

Дополнительно Литрес изучил динамику числа релизов новых книг digital-авторов. Со 02.06.2024 г. по 01.06.2025 г. было выпущено более 93 000 произведений (учитываются электронные и аудиокниги). Это на 54% больше релизов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 55% увеличилось количество первых публикаций на платформе, вышло более 15 400 книг. Чаще всего пользователи выбирали май, январь и март 2025 года, чтобы впервые выложить свои работы. Сезонная активность авторов, которые ранее уже имели опыт публикаций, распределилась в пользу мая, апреля и февраля текущего года.