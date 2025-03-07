«За рубежом» сформировал «вишлист» к 95-летию учреждения издания

В июле 2025 года издание «За рубежом» отмечает 95 лет с момента выхода первого выпуска и 65 лет с возобновления своего издания в 1960 году. Изначально задуманный как журнал, ярко отражающий «неприглядные стороны жизни государств с загнивающим капитализмом» (в соответствии с пожеланиями правящей партии), «За рубежом» впоследствии смягчил свою редакционную политику и стал настоящим окном в Европу, Америку и другие уголки мира для советских читателей.

Одной из важнейших фигур в истории издания является Максим Горький В 1930 году именно он стал инициатором и главным редактором журнала «За рубежом», которое стремилось рассказать советскому человеку о жизни за пределами Союза. Среди тех, кто оставил яркий след в истории издания, можно назвать таких деятелей искусства, как Карл Радек, Генрих Манн, Роже Версель, Эрнест Хемингуэй, Андор Габор, Ромен Роллан, Варвара Степанова, Александр Родченко и другие.

«С первых дней существования «За рубежом» позиционировало себя как первое в мире нон-фикшн СМИ, демонстрируя смелые новаторские подходы в журналистике. «За рубежом» знали во всем мире и любили во всем Советском Союзе. Авторов издания можно по праву считать золотым фондом мировой публицистики. Мы и сегодня верны этим традициям и неслучайно слоган «За рубежом» – «Здесь мы определяем глобальные коммуникационные тренды»», — отметил Сергей Деменский, генеральный директор Евразийской Медиагруппы, член международной редакционной коллегии «За рубежом».

Издание «За рубежом» с 2006 года входит в состав Евразийской медиагруппы и продолжает специализироваться на освещении важнейших событий международной повестки, информируя российских читателей о значимых процессах в экономике, науке, искусстве, культуре и других сферах жизни.

К юбилею издание планирует создать библиотеку из произведений главных редакторов и журналистов издания. В «вишлист» включены следующие издания и публикации: