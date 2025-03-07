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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RU«За рубежом» сформировал «вишлист» к 95-летию учреждения издания

«За рубежом» сформировал «вишлист» к 95-летию учреждения издания

editor
By editor
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за рубежом 1930 год первый номер
Изображение © ИИ

В июле 2025 года издание «За рубежом» отмечает 95 лет с момента выхода первого выпуска и 65 лет с возобновления своего издания в 1960 году. Изначально задуманный как журнал, ярко отражающий «неприглядные стороны жизни государств с загнивающим капитализмом» (в соответствии с пожеланиями правящей партии), «За рубежом» впоследствии смягчил свою редакционную политику и стал настоящим окном в Европу, Америку и другие уголки мира для советских читателей.

Одной из важнейших фигур в истории издания является Максим Горький В 1930 году именно он стал инициатором и главным редактором журнала «За рубежом», которое стремилось рассказать советскому человеку о жизни за пределами Союза. Среди тех, кто оставил яркий след в истории издания, можно назвать таких деятелей искусства, как Карл Радек, Генрих Манн, Роже Версель, Эрнест Хемингуэй, Андор Габор, Ромен Роллан, Варвара Степанова, Александр Родченко и другие.

«С первых дней существования «За рубежом» позиционировало себя как первое в мире нон-фикшн СМИ, демонстрируя смелые новаторские подходы в журналистике. «За рубежом» знали во всем мире и любили во всем Советском Союзе. Авторов издания можно по праву считать золотым фондом мировой публицистики. Мы и сегодня верны этим традициям и неслучайно слоган «За рубежом» – «Здесь мы определяем глобальные коммуникационные тренды»», — отметил Сергей Деменский, генеральный директор Евразийской Медиагруппы, член международной редакционной коллегии «За рубежом».

Издание «За рубежом» с 2006 года входит в состав Евразийской медиагруппы и продолжает специализироваться на освещении важнейших событий международной повестки, информируя российских читателей о значимых процессах в экономике, науке, искусстве, культуре и других сферах жизни.

К юбилею издание планирует создать библиотеку из произведений главных редакторов и журналистов издания. В «вишлист» включены следующие издания и публикации:

  • Журналы «За рубежом» в бумаге с июля 1930 по 1938;
  • Прижизненные издания первого главного редактора «За рубежом» Максима Горького (изданные до 1936 года) на любых языках;
  • Книги второго главного редактора «За рубежом» Михаила Кольцова: сборник «Парад бессмертных» (1934); «Фельетоны и очерки» (1961);
  • Книги Даниила Краминова, главного редактора «За рубежом» (1960–1986): «Амур и черепаха»; «Пасынки Альбиона»; «По Индии»;
  • Книги Сергея Морозова, главного редактора «За рубежом» (1989-1999): «Австралийский колониализм» (1967); «АНЗЮС — союз агрессии» (1968);
  • Книги Андрея Евпланова, главного редактора «За рубежом» (1999): «Чужаки» (1990); «Коллекционер» (2013); «Индонезия (2018);
  • Книги Мэлора Стуруа, журналиста «За рубежом»: «Время по Гринвичу и по существу» (1969); «С Потомака на Миссисипи» (1981); «Вид на Вашингтон из отеля «Уотергейт»» (1982).
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