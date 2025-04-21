Зачем художнику знать правила брендинга

В этом году с лекциями на фестивале DOCA выступят специалисты из сфер авторского права, арт-менеджмента, искусствоведения, арт-терапевтической психологии и других областей. Спикеры расскажут о самых интересных периодах в истории искусства, о нюансах работы в арт-индустрии, о том, как творчество можно интегрировать в разные сферы жизни человека и о многом другом.

И конечно, те, кто бывал на фестивале хотя бы раз, знают, что DOCA предлагает гостям не только «смотреть» или «слушать», но и активно участвовать в празднике современного искусства. Этой весной посетители события смогут проявить свой творческий потенциал на мастер-классах по созданию праздничных образов или масок для Пекинской оперы.

Важной частью образовательной программы станут воркшопы по дизайну, фотографии и брендингу. Их проведут известные мастера своего дела, практики с многолетним опытом и люди, общение с которыми дарит не только много пользы, эмоций, но и вдохновения. Например, художник-фотограф и эксперт с мировым именем Вадим Гущин поделится взглядом на пасхальный натюрморт через призму стиля Баухаус. Под его наставничеством участники воркшопа создадут современные пасхальные открытки, отражающие дух творчества и инноваций. А иллюстратор Владимир Демьяновский предложит гостям исследовать то, как менялись тренды и тенденции графического дизайна за последние годы, и создать авторские плакаты на тему «Дизайн будущего».

Интересно, что воркшопы на DOCA проведут не только художники, но и специалист из, как кажется на первый взгляд, совершенно другого направления – эксперт по рекламе и брендингу Ирина Волхонская. Более 30 лет она работала в международном рекламном агентстве, была управляющим директором агентства «Янг и Рубикам», участвовала в локализации, создании и продвижении на российском рынке брендов таких международных компаний, как Philip Morris, Danone, Colgate-Palmolive, работала с «Билайн», МТС, «Лентой», «Балтикой», ВТБ и другими российскими компаниями. Проекты, созданные её командой, не раз занимали призовые места на международных и российских фестивалях рекламы. Сегодня эксперт возглавляет колледж маркетинга МКИК и с удовольствием делится своим уникальным опытом со студентами.

Почему для успешного развития бизнеса недостаточно просто иметь хороший или доступный продукт? Что лежит в основе сильных брендов и зачем они нужны? Что движет потребителем, когда он выбирает продукт? На все эти вопросы можно найти ответы у специалистов в брендинге и рекламе, уверена Ирина Волхонская.

«В условиях растущей конкуренции между производителями все актуальнее становится необходимость завоевать доверие покупателя. Очень важно не только убедить его высоким качеством или разумной ценой, но и спровоцировать эмоциональную реакцию, влюбить его в свой товар. И добиться этой любви невозможно без сильного бренда – неповторимого и понятного образа, который привлекает внимание, вызывает интерес, запоминается, а затем становится неотъемлемой частью жизни человека», – объясняет эксперт.

В основе успеха любого товара, услуги, или какой-то личности, которую тоже можно назвать брендом, всегда лежит в первую очередь понимание его ценности для потребителя. Когда ценности бренда совпадают с ценностями человека, возникает та самая эмоциональная связь, которая необходима для успешного развития бренда. Когда покупатель узнаёт себя в образах, транслируемых коммуникацией, имеет чёткое понимание того, что предлагает производитель, чувствует, что с ним «говорят» на одном языке, то ценность бренда становится для него важнее, чем его цена.

Ирина Волхонская отмечает, что, работая над брендингом, важно чувствовать и слышать потребителя, понимать, что может радовать, вдохновлять, удовлетворять потребности конкретного человека или группы людей.

В искусстве действуют такие же «правила», как и в брендинге. Художнику необходимо исследовать смыслы, важные для современного зрителя, понимать и чувствовать, что волнует людей, о чём они думают, какие темы им близки. Именно эти актуальные темы и могут стать мощной основой тех творческих идей, которые никого не оставят равнодушными.