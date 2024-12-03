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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Загадка на сцене: Премьера спектакля «Ведите следствие»

editor
By editor
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Фото © пресс-служба Театра на Трубной

2 декабря в ресторане Capo dei Capi прошел пресс-завтрак, посвященный премьере спектакля «Ведите следствие», которая состоится на сцене «Театра на Трубной». Это не просто театральное событие — это возможность стать частью захватывающего расследования, где каждый зритель может оказаться детективом.

Автор спектакля Михаил Барщевский, заслуженный юрист и доктор юридических наук, представил свою новую работу, основанную на интригующем сюжете. Спектакль-квест приглашает зрителей в мир логики и интриг, где не все так просто, как может показаться на первый взгляд. «Неужели работа следователя такая легкая?» — задается вопросом автор, и его слова настраивают на размышления о том, как легко можно ошибиться в оценках и выводах.

«Ведите следствие» — третий спектакль театра «Неформат» и не случайно называется спектакль-квест. Шесть человек на первом этаже в кафе, а на втором этаже кого-то убили. Понятно, что убил кто-то из этих шестерых. Одно из первых подозрений зрителей, что убили все шестеро, потому что все читали Агату Кристи «Восточный экспресс». Потом приходит следователь, всех допрашивает. Все пока довольно банально. И вдруг зрителям предлагают вести следствие. Актеры, оставаясь в образах, выходят на сцену, и зрители начинают задавать им вопросы. То есть зрители работают следователями. Зал заводится с полуоборота, и ведущий, в основном это я, если меня нет, то это следователь, предлагает зрителям побыть прокурорами, выступить с обвинением, сказать, кто виноват, кто убийца», – говорит Михаил Барщевский.

На пресс-завтраке артистов спектакля — Дениса Юченкова, Валерия Шеймана, Кирилла Емельянова и Анну Большову — ждали вопросы о том, каково это, быть частью такого уникального проекта. Каждый из них поделился своими ожиданиями и волнениями. «Мне кажется, что у этого спектакля будет большая перспектива, — говорит Кирилл Емельянов. — Потому что никто из артистов, даже автор, мне кажется, не знает, чем будет заканчиваться каждый спектакль. Поэтому этот спектакль можно будет смотреть бесконечно. Он будет каждый раз по своему интересен». Это действительно так: зрители не просто наблюдают, они участвуют, задают вопросы и выдвигают гипотезы, а значит, становятся частью истории.

«Ведите следствие» — это не просто спектакль, это возможность проверить свои аналитические способности и интуицию. Вы сможете построить сложную цепь из улик и оценить мотивы персонажей. Кто же убийца? Ответ на этот вопрос зависит от вашей наблюдательности и умения анализировать. Каждый раз, когда вы приходите в театр, вы получаете шанс не просто развлечься, но и испытать себя в роли детектива.

«Вот это самое интересное, самое главное, когда люди начинают общаться, начинают обвинять кого-то … Почему они выбирают этого человека? Потому что именно у них что-то свое внутри есть, похожее, и они вкладывают лично свое. И от этого зритель становится и прокурором, и адвокатом, и вообще человеком мира», – комментирует Денис Юченков.

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