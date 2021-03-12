Заключительный концерт фестиваля «Навстречу конкурсу Крайнева» пройдет в Доме музыки

Сольный концерт обладателя Гран-при III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Валентина Малинина состоится в Новом зале Дома музыки 15 марта. Выступление пианиста завершит фестиваль фортепианного искусства «Навстречу конкурсу Крайнева», в котором приняли участие победители и лауреаты состязания разных лет. В заключительный вечер фестиваля Валентин Малинин исполнит сочинения Бетховена, Скрябина и Шумана на большом концертном рояле CFX Yamaha.
15 марта 2021 года в 19:00 все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию концерта на официальном YouTube-канале Дома музыки или в этой публикации (чтобы не потерять – добавьте в закладки! – прим. ред.), см. окно плеера ниже:
Фестиваль фортепианного искусства «Навстречу конкурсу Крайнева» в Доме музыки приурочен к IV Московскому международному конкурсу пианистов Владимира Крайнева ОНЛАЙН, который проходит в этом году. Серия концертов объединяет победителей и лауреатов музыкального состязания разных лет. Сольные программы в рамках фестиваля уже представили Роман Борисов, Александр Доронин, Евгений Ивашко, Тимофей Владимиров, Александра Стычкина, Шио Окуи в ансамбле со Всеволодом Завидовым.
На концерте-закрытии смотра выступит обладатель Гран-при III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Валентин Малинин. «Всё волнение переживается до конкурса, а когда наступает сам конкурс — это для меня всегда счастье. И, если говорить о волнении, то его практически не было — настолько я ждал это событие», — вспоминает пианист о своем выступлении на конкурсе.
Будучи студентом Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс заслуженной артистки России, профессора Ксении Кнорре), Валентин успешно совмещает фортепианную и композиторскую деятельность и является лауреатом многих престижных международных конкурсов, среди которых 62‑й Международный конкурс пианистов им. Ф. Бузони (2019 г.), II Международный конкурс молодых пианистов «Grand Piano Competition-2018», VII Международный конкурс композиторов и аранжировщиков им. И.О. Дунаевского (2020 г. II премия), VI Международный конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов «Романтизм: истоки и горизонты» памяти Елены Гнесиной (I премия). В годы учёбы Валентин стал стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и Международного фонда «Новые имена».
В числе других профессиональных успехов молодого артиста — участие в отечественных и зарубежных международных музыкальных фестивалях (в России — «Звёзды на Байкале», в Австрии — «Sterne von morgen», в Германии – Rheingau Musik Festival), выступления в качестве солиста на разных концертных площадках (Концертном зале имени Чайковского, Московского международного Дома музыки, в филармониях Москвы, Санкт-Петербурга), сотрудничество с известными дирижёрами, среди которых — Владимир Спиваков, Александр Сладковский, Илмар Лапиньш, Александр Скульский, Олег Арапи, Сергей Кондрашев и многие другие.
В Новом зале Дома музыки Валентин Малинин исполнит Сонату № 4 Людвига ван Бетховена, Три этюда (соч. 65), Сонату № 4 и Фантазию (соч. 28) Александра Скрябина и «Симфонические этюды» Роберта Шумана. «Сейчас для меня концерт — это диалог с публикой: я спокойно говорю то, что хочу сказать», — отмечает музыкант.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.