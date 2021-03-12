Заключительный концерт фестиваля «Навстречу конкурсу Крайнева» пройдет в Доме музыки

Соль­ный кон­церт обла­да­те­ля Гран-при III Мос­ков­ско­го меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са пиа­ни­стов Вла­ди­ми­ра Край­не­ва Вален­ти­на Мали­ни­на состо­ит­ся в Новом зале Дома музы­ки 15 мар­та. Выступ­ле­ние пиа­ни­ста завер­шит фести­валь фор­те­пи­ан­но­го искус­ства «Навстре­чу кон­кур­су Край­не­ва», в кото­ром при­ня­ли уча­стие побе­ди­те­ли и лау­ре­а­ты состя­за­ния раз­ных лет. В заклю­чи­тель­ный вечер фести­ва­ля Вален­тин Мали­нин испол­нит сочи­не­ния Бет­хо­ве­на, Скря­би­на и Шума­на на боль­шом кон­церт­ном роя­ле CFX Yamaha.

15 мар­та 2021 года в 19:00 все жела­ю­щие смо­гут посмот­реть пря­мую транс­ля­цию кон­цер­та на офи­ци­аль­ном YouTube-кана­ле Дома музы­ки или в этой пуб­ли­ка­ции (что­бы не поте­рять – добавь­те в заклад­ки! – прим. ред.), см. окно пле­е­ра ниже:

Фести­валь фор­те­пи­ан­но­го искус­ства «Навстре­чу кон­кур­су Край­не­ва» в Доме музы­ки при­уро­чен к IV Мос­ков­ско­му меж­ду­на­род­но­му кон­кур­су пиа­ни­стов Вла­ди­ми­ра Край­не­ва ОНЛАЙН, кото­рый про­хо­дит в этом году. Серия кон­цер­тов объ­еди­ня­ет побе­ди­те­лей и лау­ре­а­тов музы­каль­но­го состя­за­ния раз­ных лет. Соль­ные про­грам­мы в рам­ках фести­ва­ля уже пред­ста­ви­ли Роман Бори­сов, Алек­сандр Доро­нин, Евге­ний Иваш­ко, Тимо­фей Вла­ди­ми­ров, Алек­сандра Стыч­ки­на, Шио Окуи в ансам­бле со Все­во­ло­дом Завидовым.

На кон­цер­те-закры­тии смот­ра высту­пит обла­да­тель Гран-при III Мос­ков­ско­го меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са пиа­ни­стов Вла­ди­ми­ра Край­не­ва Вален­тин Мали­нин. «Всё вол­не­ние пере­жи­ва­ет­ся до кон­кур­са, а когда насту­па­ет сам кон­курс — это для меня все­гда сча­стье. И, если гово­рить о вол­не­нии, то его прак­ти­че­ски не было — настоль­ко я ждал это собы­тие», — вспо­ми­на­ет пиа­нист о сво­ем выступ­ле­нии на конкурсе.

Будучи сту­ден­том Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии име­ни П.И. Чай­ков­ско­го (класс заслу­жен­ной артист­ки Рос­сии, про­фес­со­ра Ксе­нии Кнор­ре), Вален­тин успеш­но сов­ме­ща­ет фор­те­пи­ан­ную и ком­по­зи­тор­скую дея­тель­ность и явля­ет­ся лау­ре­а­том мно­гих пре­стиж­ных меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов, сре­ди кото­рых 62‑й Меж­ду­на­род­ный кон­курс пиа­ни­стов им. Ф. Бузо­ни (2019 г.), II Меж­ду­на­род­ный кон­курс моло­дых пиа­ни­стов «Grand Piano Competition-2018», VII Меж­ду­на­род­ный кон­курс ком­по­зи­то­ров и аран­жи­ров­щи­ков им. И.О. Дуна­ев­ско­го (2020 г. II пре­мия), VI Меж­ду­на­род­ный кон­курс музы­кан­тов-испол­ни­те­лей и ком­по­зи­то­ров «Роман­тизм: исто­ки и гори­зон­ты» памя­ти Еле­ны Гне­си­ной (I пре­мия). В годы учё­бы Вален­тин стал сти­пен­ди­а­том Меж­ду­на­род­но­го бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да Вла­ди­ми­ра Спи­ва­ко­ва и Меж­ду­на­род­но­го фон­да «Новые имена».

В чис­ле дру­гих про­фес­си­о­наль­ных успе­хов моло­до­го арти­ста — уча­стие в оте­че­ствен­ных и зару­беж­ных меж­ду­на­род­ных музы­каль­ных фести­ва­лях (в Рос­сии — «Звёз­ды на Бай­ка­ле», в Австрии — «Sterne von morgen», в Гер­ма­нии – Rheingau Musik Festival), выступ­ле­ния в каче­стве соли­ста на раз­ных кон­церт­ных пло­щад­ках (Кон­церт­ном зале име­ни Чай­ков­ско­го, Мос­ков­ско­го меж­ду­на­род­но­го Дома музы­ки, в филар­мо­ни­ях Моск­вы, Санкт-Петер­бур­га), сотруд­ни­че­ство с извест­ны­ми дири­жё­ра­ми, сре­ди кото­рых — Вла­ди­мир Спи­ва­ков, Алек­сандр Слад­ков­ский, Илмар Лапиньш, Алек­сандр Скуль­ский, Олег Ара­пи, Сер­гей Кон­дра­шев и мно­гие другие.

В Новом зале Дома музы­ки Вален­тин Мали­нин испол­нит Сона­ту № 4 Людви­га ван Бет­хо­ве­на, Три этю­да (соч. 65), Сона­ту № 4 и Фан­та­зию (соч. 28) Алек­сандра Скря­би­на и «Сим­фо­ни­че­ские этю­ды» Робер­та Шума­на. «Сей­час для меня кон­церт — это диа­лог с пуб­ли­кой: я спо­кой­но гово­рю то, что хочу ска­зать», — отме­ча­ет музыкант.

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