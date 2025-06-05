Закон на пальцах: почему юридические тексты не понимают даже образованные россияне

Более 70% граждан с высшим образованием признались, что не могут разобраться в обычном тексте закона без помощи юриста. Ученые предлагают кардинально изменить подход к подаче правовой информации.

Вопрос о том, почему юридические тексты остаются «китайской грамотой» для обычных граждан, сегодня волнует всё больше россиян. Несмотря на рост уровня образования и цифровизации, даже простые нормы закона зачастую непонятны без консультации профессионала. В чём причины — и есть ли шанс сделать право по-настоящему доступным? Ответы искали исследователи Лаборатории юридического дизайна факультета права НИУ ВШЭ.

В онлайн-опросе приняли участие 938 граждан и 148 представителей бизнеса. Респондентам предлагалось прочесть фрагмент закона о защите прав потребителей и оценить его понятность.

Более 74% опрошенных оценили текст как непонятный. При этом большинство участников исследования имели высшее образование — 69% закончили университеты, 10% имеют степень магистра или кандидата наук.

«В цифровую эпоху умение делать право понятным становится одной из ключевых компетенций юриста, — отмечает Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ. — Это не просто вопрос удобства, а вопрос эффективности всей правовой системы. Понятное право работает лучше».

Еще более тревожная статистика касается самооценки граждан: 59% респондентов заявили, что не смогут правильно понять текст закона без консультации с юристом. Почти 70% участников признались, что им пришлось перечитывать текст несколько раз, при этом 9% вынуждены были возвращаться к тексту более трех раз. Только 6% респондентов смогли понять содержание с первого прочтения, а 16% так и не смогли понять смысл даже после многократного перечитывания. Лишь 10% сочли текст полностью понятным.

«Наше исследование развенчивает миф о том, что юридические тексты непонятны из-за низкого уровня образования граждан, — комментирует Мария Дорошенко, заведующая Лабораторией юридического дизайна факультета права НИУ ВШЭ. — Даже люди с магистерскими и кандидатскими степенями испытывают серьезные трудности. Проблема в самом языке права, а не в читателях».

Главным врагом понимания оказались длинные запутанные предложения — на них пожаловались 67% опрошенных. Далее следуют сложные юридические термины (13%), непонятная структура текста (10%) и избыточное количество условий и исключений (9%). Эти данные показывают, что проблема носит комплексный характер и требует системного подхода к упрощению правовых текстов.

Представители бизнеса назвали основными проблемами: неясность коммерческих условий (цена, сроки) — 29%; размытость предмета договора — 27%; сложности с пониманием условий передачи результата — 26%.

От теории к практике: будущее юридической коммуникации

Участники исследования предложили альтернативы традиционному изложению законов: визуальные решения (схемы, инфографики), интерактивные технологии (чат-боты, видеообъяснения, онлайн-конструкторы документов) и структурированный текст с короткими абзацами и примерами из жизни.

Опрос компаний показал готовность к новым подходам: 48% предпочли бы онлайн-подсказки в договорах, 33% заинтересованы в автоматизации, 19% хотели бы видеообъяснения. Наиболее востребованным решением стали краткие пояснения к ключевым условиям договоров — их предпочитают 42% компаний. Это отражает стремление к точечному упрощению без кардинальной переработки документов.

Исследователи ввели понятие «форм-фактор» применительно к юридическим документам — заимствованное из промышленного дизайна понятие, которое означает не только содержание, но и способ подачи правовой информации. Результаты демонстрируют явную тенденцию. Вместо сухого и громоздкого текста закона пользователи предпочитают более дружелюбные и понятные способы коммуникации.

Несмотря на готовность к изменениям, большинство компаний пока не применяют принципы Legal Design системно. Это указывает на высокую потребность в обучающих программах и практических инструментах для внедрения понятного юридического языка.

Между тем позитивные примеры уже существуют. Платформа «Госуслуги» демонстрирует успешное применение принципов доступной подачи правовой информации — пошаговые инструкции, визуальное сопровождение и простой язык делают сложные административные процедуры понятными для миллионов россиян.

«Мы видим огромный запрос на изменения как со стороны граждан, так и бизнеса, — подчеркивает Мария Дорошенко. — Следующий шаг — разработка практических инструментов и стандартов, которые помогут юристам создавать документы, понятные обычным людям, без потери правовой точности».