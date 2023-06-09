Закрытие фестиваля «Балетные истории: русская классика» состоялось на Красной площади

6 июня в рамках Книжного фестиваля «Красная площадь» состоялось закрытие фестиваля «Балетные истории: русская классика», организаторами которого выступили фонд Оксаны Федоровой, Российская государственная детская библиотека (РГДБ) и Мастерская балета Егора Симачева при поддержке Гранта Мэра Москвы. Фестивальная программа «Балетные истории: русская классика» в 2023 году объединила 5 арт-постановок, посвященных истории создания знаменитых балетов П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева и Н.А. Римского-Корсакова.

Как отметила на итоговой пресс-конференции президент фонда, Мисс Вселенная, Оксана Федорова, выступившая в постановках фестиваля также как актриса: «На каждом спектакле был аншлаг, и это показатель того, что такие проекты актуальны, интересны и нужны и детям, и родителям. Тот азарт, с которым дети включались в канву спектаклей показывает, что классика — это не скучно, а главная задача в популяризации классического искусства — это грамотная адаптация сложного музыкального и хореографического материала».

Режиссер-постановщик Фестиваля - артист Большого театра, основатель Мастерской балета Егор Симачев разработал для каждого спектакля увлекательный сценарий, объединяющий музыкальные, балетные и литературно-театральные номера в исполнении юных и профессиональных артистов с оригинальным видеоконтентом, а также выступил в роли композиторов - авторов балетов. Как отметил Егор Симачев, «знакомство детей с классикой — это увлекательное путешествие в мир культурного наследия нашей страны, и я рад, что нам удалось найти формат, который откликается и детям, и родителям».

Почетные гости пресс-конференции: Ирина Герасимова, генеральный директор, художественный руководитель Российского государственного музыкального центра «Орфей», и Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки, отметили важность объединения усилий общественных организаций, СМИ и организаций в области культуры и искусства в приобщении подрастающего поколения к культурному наследию нашей страны.

В арт-постановках приняли участие 35 учениц Мастерской балета Егора Симачева, самой маленькой из которых всего 5 лет! А также 23 музыканта - лауреаты всероссийских и международных конкурсов, ученики и студенты ЦМШ - Академия исполнительского искусства, МССМШ им. Гнесиных, ДМШ им. Й.Гайдна, ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова.

Подарком для зрителей и участников Фестиваля стало участие в постановках профессиональных артистов и музыкантов: арт-проект «Новая сказка», актриса Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Наталья Сычева, представители знаменитой династии великого балетмейстера Леонида Лавровского: - Леонид Лавровский-Гарсиа, режиссер, педагог, генеральный продюсер творческого объединения «Lavrovskylab - art company». Наталия Лавровская, актриса, педагог, руководитель хореографического училища (колледжа) «Лаборатории Лавровских», а также Михаил Леонидович Лавровский, сын Леонида Лавровского, хореограф, педагог, народный артист СССР, член жюри национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Общий охват Фестиваля составил более 120 тысяч зрителей и участников, которые приняли участие офф-лайн и присоединились к прямым трансляциям на сайтах музыкальноепутешествие.рф и культура.рф, а также в социальных сетях фонда и партнеров.

Ярким завершением Фестиваля «Балетные истории: русская классика» стала арт-постановка «Пушкин в балете и опере», представленная на Малой сцене Книжного фестиваля «Красная площадь» и приуроченная к Дню рождения великого поэта. В рамках постановки зрителям были представлены балетные номера по мотивам произведений «Бахчисарайский фонтан», «Русалка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», а также романсы и знаменитый «Полет шмеля» из оперы Н.А. Римского-Корсакова. В роли А.С. Пушкина выступил Федор Ручков, ученик Мастерской художественного чтения Яны Поплавской в РГДБ.

В 2024 году фонд Оксаны Федоровой планирует развивать фестиваль «Балетные истории: русская классика», и посвятить его юбилеям великих классиков: А.С. Пушкина, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки.

Фото - РГДБ

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