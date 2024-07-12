Зал «Искусство Северной Азии» Музея Востока открылся после реэкспозиции

Экспозиция «Искусство Северной Азии» открылась в обновленном виде. Впервые она появилась в 1993 году. С тех пор научные сотрудники Музея Востока провели значимые исследования в области культуры и искусства коренных жителей азиатской тайги и тундры. За эти годы благодаря археологическим и закупочным экспедициям множество ценных находок пополнили коллекцию Музея. А значит, настало время перемен. Новая экспозиция разделена на две части: «Археология Чукотки» и «Декоративно-прикладное искусство Якутии, Таймыра, Приамурья и Чукотки».

Коллекция чукотских древностей музея Востока – одна из самых крупных в стране. Среди них есть настоящие шедевры, которые и будут представлены в обновленной экспозиции.

«Мы покажем уникальную реконструкцию так называемого «гарпунного комплекса» – орудия древних морских зверобоев Чукотки. Археологам за всю историю исследований известен всего один такой предмет. Кроме того, теперь здесь можно увидеть элементы древнеэскимосского жилища H-18, единственного полностью раскопанного жилища азиатских эскимосов. Вклад Чукотской археологической экспедиции Музея и её руководителя Кирилла Днепровского в изучение палеоазиатских жилищ и поселений без преувеличения бесценен. До нее фокус исследователей был сосредоточен на могильниках», – с гордостью отметил хранитель экспозиции Михаил Абрагин.

Раздел «Декоративно-прикладное искусство Якутии, Таймыра, Приамурья и Чукотки» представлен этнографическими коллекциями Музея периода XIX-ХХ вв. Среди предметов этой части экспозиции особенно выделяются деревянная ритуальная утварь из Якутии и мелкая скульптура из кости. Последнее направление в искусстве распространено среди мастеров Якутии, Таймыра и Чукотки, в музее их называют настоящими жемчужинами коллекции.

«В поисках будущих музейных экспонатов приходилось добираться на попутных вездеходах до затерянных в высоких широтах поселков охотников и рыбаков, гостить у оленеводов и морских арктических зверобоев. Перед нашими глазами разворачивались величественные картины поистине бескрайних просторов: Северный Ледовитый и Тихий океаны, горы, уходящие в облака, реки, широкие, как моря. Мы любовались сполохами полярных сияний, вдыхали воздух, настоянный на запахах тундры и тайги», – рассказывает автор Путеводителя по искусству Северной Азии Михаил Бронштейн.

Для открытия новой экспозиции потребовалась серьезная реставраторская работа. Сотрудники реставрационного отдела Музея привели в порядок 25 предметов. По словам Михаила Абрагина, новая экспозиция получилась поистине уникальной: аналогов у нее нет ни в России, ни в мире. По мнению искусствоведа, благодаря усилиям сотрудников Музея Востока познания в области древней истории Чукотки вышли на принципиально новый уровень.