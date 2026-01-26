Залечь на дно в Благовещенске

Комедийный сериал «Госзащита» — это истории мошенника, заключившего сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новые документы, новое место жительства и «липовую» семью. Сериал соединяет в себе бойкий экшен, актуальный юмор и эмоциональную историю о семье, доверии и втором шансе.

Главные роли в сериале исполнили Владимир Сычёв, Елизавета Бугулова, Зоя Бербер, Денис Власенко, Александр Половцев, Григорий Калинин, Кристина Бабушкина, Ренат Мухамбаев, Александра Власова Александрина Олексюк. Режиссёр — Андрей Шавкеро («Тайна пропавшей деревни», «Старые шишки»).

По сюжету бывшие бизнес-партнёры Роман Соколов (Владимир Сычёв) и его коллега оказываются в центре громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере. Роман заранее пошёл на сотрудничество со следствием, и в итоге именно он получает шанс начать жизнь заново. Вместе с дочерью Алисой (Елизавета Бугулова) его переселяют в Благовещенск по программе защиты свидетелей, где они становятся «семьёй Хомяковых». Их новую жизнь контролируют сотрудники ведомства — майор Светлана (Зоя Бербер) и капитан Гриша (Денис Власенко). Роману приходится изображать примерного семьянина, обустраиваться в фиктивном быту и параллельно пытаться восстановить разрушенные отношения с дочерью, которая болезненно переживает резкую смену жизни. Каждый день в новом статусе подбрасывает Роману всё более абсурдные и рискованные испытания, требующие изобретательности, юмора и умения выживать в самых неожиданных обстоятельствах.

«Госзащита» — это история о том, что поддержка может прийти из самых неожиданных мест, и что даже вынужденная фиктивная семья со временем может стать самой близкой и настоящей.

«“Госзащита” для нас — хороший пример экшен-комедии нового типа, где жанр строится не на ситкомной механике, а на плотном сюжетном движении и трансформации героя. Мы сознательно уходим от замкнутых бытовых пространств и работаем с более масштабной средой, где комедия рождается из действия и конфликта. Этот проект важен для ТНТ как часть обновлённой линейки сериалов, ориентированных на зрителя, которому нужен темп, история и развитие персонажей», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

«Роман — герой очень противоречивый. Он привык жить быстро, выкручиваться, думать на несколько ходов вперёд, но при этом он совершенно не умеет быть отцом. И для меня это была самая интересная часть роли — наблюдать, как человек, который всю жизнь спасал только себя, вдруг вынужден отвечать за собственную дочь. Наш сериал — это история о взрослении внешне взрослого мужчины. Здесь много экшена, много юмора, но для меня этот сериал прежде всего о попытке вернуть утраченную близость и научиться быть нужным по-настоящему», — рассказывает актер Владимир Сычёв.