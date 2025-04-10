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Заслуженная артистка России Мария Воронова представила новую песню «За ним»

editor
By editor
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за ним - мария воронова

«За ним» – это трогательная и эмоциональная баллада, в которой Мария делится своими переживаниями и размышлениями о любви, утрате и надежде на будущую встречу. Песня наполнена глубокими метафорами и искренними чувствами, что делает её особенно близкой каждому, кто когда-либо испытывал подобные эмоции.

«С каждой нотой и словом в “За ним” я стремилась передать всю глубину чувств, которые мы испытываем в моменты любви и утраты. Эта песня — о том, как важно следовать за своим сердцем, даже когда путь кажется трудным. Надеюсь, что каждый сможет найти в ней что-то близкое и родное», – рассказывает Мария Воронова о своей композиции.

Музыкальное сопровождение «За ним» сочетает в себе элементы классической и современной музыки, создавая уникальную атмосферу, которая подчеркивает вокальные данные артистки.

Песня уже не раз звучала на крупнейших концертах ко Дню семьи, любви и верности.

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