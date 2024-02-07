Заслуженная награда за личный колоссальный вклад

Заместитель директора — художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, главный дирижёр Белгородского академического русского оркестра, заслуженный работник культуры России Евгений Алешников указом Президента России №90 от 5 февраля 2024 года удостоен Медали «За труды в культуре и искусстве».

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждают артистов, дирижёров, композиторов, писателей, поэтов, художников за личные заслуги в повышении роли отечественной культуры и искусства в жизни общества, в создании и популяризации различных проектов в сфере культуры, в развитии творческих индустрий в РФ.

Евгений Алексеевич Алешников – музыкант, дирижёр и творческий деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза концертных деятелей России и Межрегиональной общественной организации «Профессиональное сообщество деятелей национального академического исполнительского искусства», президент Ассоциации дирижёров профессиональных оркестров народных инструментов, профессор кафедры музыкально-инструментального исполнительства Белгородского государственного института искусств и культуры.

Евгений Алексеевич успешно совмещает работу в качестве художественного руководителя филармонии и главного дирижёра Белгородского академического русского оркестра. Более 13 лет возглавляет оркестр, который в 2021 году стал лауреатом XVIII Всероссийского фестиваля современной музыки для русского народного оркестра «Музыка России» (Российская академия музыки им. Гнесиных, г. Москва). Проводит большую работу по музыкальному просвещению детей, уделяет большое внимание воспитанию и подготовке творческих кадров филармонии.

Е.А. Алешников отмечен Почётными грамотами Губернатора Белгородской области и Благодарностями Губернатора Белгородской области. В 2014 году имя главного дирижёра оркестра русских народных инструментов было размещено на областной Аллее Трудовой Славы.