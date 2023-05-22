28 мая завершается прием заявок для участия в четвертом сезоне Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Тема нового сезона – «Связь поколений. Люби. Учись. Создавай.». Призовой фонд чемпионата составит 23 750 000 рублей.

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters – масштабные соревнования для специалистов в сфере backstage (бэкстейдж) и цифрового искусства. ArtMasters – это платформа, на которой профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие ландшафт творческих индустрии в России и странах СНГ, передают свои знания участникам чемпионата, способствуют их профессиональной интеграции в индустрию.

Участники чемпионата – это тысячи молодых профессионалов креативных индустрий. По итогам всех сезонов чемпионата было собрано более 60 000 заявок на участие от талантливых молодых людей со всей России и зарубежья. В новом сезоне заявки на участие уже подали талантливые специалисты из 33 стран мира, в том числе из Республики Беларусь, Казахстана, Грузии, Испании, Греции, Германии, Кореи, Японии и других.

Амбассадорами ArtMasters являются выдающиеся деятели культуры и искусства, а также общественные деятели и легенды креативных индустрий, среди которых, народный артист СССР Юрий Башмет, писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актриса театра и кино, общественный деятель Дина Корзун, телеведущая Первого канала, общественный деятель Юлия Барановская, заслуженный артист РФ, певица, лидер группы «ПЕЛАГЕЯ» Пелагея и другие.

В чемпионате представлены две возрастные категории: юниоры (14-17 лет) и основная (18-35 лет).

Юниоры будут соревноваться в десяти творческих компетенциях: 3D-дизайнер, веб-дизайнер, видеомонтажер, видеооператор, геймдизайнер, звукорежиссер кино и медиа, клипмейкер, композитор популярной музыки, сценарист и художник-аниматор.

В основной возрастной категории соревнования пройдут в двадцати компетенциях: веб-дизайнер, геймдизайнер, клипмейкер, медиакомпозитор, режиссер монтажа, саунд-дизайнер, художник по гриму, художник по костюмам, художник-оформитель, звукорежиссер (FOH), художник-аниматор, оператор кино и ТВ, копирайтер, стейдж-менеджер, сценарист, продюсер, моушн-дизайнер, а также впервые вошедшие в состав чемпионата компетенции аранжировщик, фотограф и графический дизайнер.

Этапы ArtMasters-2023 года в юниорской возрастной категории (14-17 лет):

14.03 - 28.05 – прием заявок для участия;

10.06 – онлайн-тестирование;

18 - 22.06 – квалификационный этап (онлайн);

9 - 27.07 – финальные соревнования;

29.07 – Церемония награждения («Техноград» на ВДНХ).

Этапы ArtMasters в основной возрастной категории (18-35 лет):

14.03 - 28.05 – прием заявок для участия;

3 - 4.06 – онлайн-тестирование;

12 - 18.06 – квалификационный этап (онлайн);

22.07 - 31.08 – финальные соревнования;

26.09 – Церемония награждения (Бетховенский зал, Большой театр России)

Традиционно в рамках чемпионата пройдут командные соревнования по направлениям «Театр», «Кино» и «Музыка». Финалисты основной возрастной категории, объединившись с резидентами арт-кластера «Таврида», будут создавать совместные творческие проекты: эскизы спектаклей, музыкальные клипы и короткометражные фильмы. Победители командных соревнований будут названы в Москве 20 и 23 сентября 2023 года.

Победителям командных соревнований предоставляется возможность создания полномасштабного проекта для широкой аудитории. Например, победитель 2021 года в направлении «Театр», постановка «Трудовой хлеб», второй сезон идет в репертуаре ШДИ, а в 2023 году признан лауреатом премии «Гвоздь сезона». Спектакль-перфоманс «Сон смешного человека» (лауреат 2021 года) успешно показывается в репертуаре театра «Школа драматического искусства». Короткометражный фильм режиссера Леонида Гардаша (1 место, 2021 год), победил в Фестивале уличного кино. И это только небольшая часть достижений командных коллабораций.

26 сентября 2023 года в Бетховенском зале Большого театра России состоится торжественная церемония награждения победителей, а вечером того же дня на Новой сцене Большого – традиционный масштабный гала-концерт ArtMasters.

«Мы рады продолжать реализовывать вдохновляющую и ответственную миссию по поддержке и раскрытию потенциала лучших молодых представителей творческих профессий. Особое внимание в этом году мы хотим уделить традициям и культурному наследию нашей великой страны, а также роли педагогов и наставников в жизни человека. На протяжении всего сезона вместе с нашими участниками и экспертами мы будем размышлять над становлением человека, теми факторами, которые влияют на формирование личности, и какую роль играет наставник на этом пути», — отметил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Наблюдательный Совет возглавляет Первый заместитель Руководителя Администрации Президента С.В. Кириенко.

Стратегическим партнером чемпионата выступает VK.

Подать заявку на участие могут все желающие до 28 мая на сайте https://artmasters.ru.

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