28 января завершается прием заявок для участия в региональном отборочном туре XXI молодежных Дельфийских игр России

В Московской области идет прием заявок для участия в региональном отборочном туре XXI молодежных Дельфийских игр России. Продемонстрировать свое творчество могут участники от 10 до 25 лет в 34 номинациях.

Заметим, что вместо номинации «Народные инструменты» в программу предстоящих Игр вошли номинации «Национальные инструменты народов России» (сольное исполнение и коллективы численностью до 5 человек) и «Ансамбли народных инструментов» (коллективы численностью до 5 человек).

В номинации «Эстрадное пение» могут принять участие не только сольные исполнители, но и коллективы (дуэт, трио и коллективы численностью от 4 до 12 человек).

Новые номинации – «Эпидемиология и биоинформатика» и «Научно-популярный ТикТок».

Перечень номинаций, положение и программные требования к участникам можно найти на официальном сайте Дельфийских игр.

Для участия в региональном отборе необходимо заполнить форму заявки, которая размещена на сайте Научно-методического центра ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» в разделе «Конкурсы».

До 28 января заполненные заявки на бумажном и электронном носителях принимаются по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, 20, строение 1А, офис 239.

Подробная информация по вопросам заполнения заявок по тел.: +7 (495) 602-05-29, +7 (495) 602-05-30.

По итогам регионального отбора будет сформирована делегация, которая представит Подмосковье на XXI молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут c 22 по 27 апреля 2022 года в Красноярском крае.

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