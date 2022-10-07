Завершается приём заявок на фестиваль комедийного кино «Золотой телёнок»

Завершается приём заявок на IV Международный фестиваль комедийного короткометражного кино «Золотой теленок». Для участия необходимо до 10 октября 2022 года включительно заполнить форму на сайте фестиваля.

В конкурсной программе принимают участие игровые, анимационные короткометражные юмористические фильмы различных категорий, снятые на русском языке. Предпочтение отдается премьерам. Финалисты будут определены 1 ноября и приедут на кинофестиваль за счет принимающей стороны. Участие в киносмотре бесплатное.

«Не важно, сняты конкурсные работы на камеру или сотовый телефон, имеет участник профессиональное образование или нет. Важно лишь наличие в работе законченной̆ истории и такого универсального инструмента, как юмор», – пояснили организаторы кинофестиваля.

Победители будут определены в категориях:

«Анимационный фильм» (хронометраж до 10 минут);

«Рекламный ролик» (хронометраж до 1 минуты);

«Короткометражное кино» (хронометраж до 15 минут);

«Скетч-видеоролик» с небольшим числом действующих лиц (2-3 человека. Хронометраж до 3 минут);

«Веб-сериал» (пилотная серия. Хронометраж до 10 минут);

«Социальное кино» (хронометраж до 15 минут);

«Юмор Рилс» – лучшие челленджи в VK (хронометраж до 1 минуты);

«Снято в Кирове» – видеоролик, снятый в Кировской области о регионе, людях, событиях и особенностях жизни (хронометраж до 5 минут).

В состав в разные годы входили: Алла Сурикова, Юлий Гусман, Дмитрий Дюжев, Федор Добронравов, Александр Масляков-младший и другие мэтры отечественного кино и телевидения.

Победители будут награждены статуэтками, денежными призами, а также подарками от партнёров киносмотра. Также лучшие работы увидит многомиллионная аудитория «Триколор ТВ» – по каналу КВН ТВ, а их авторы будут приглашены к сотрудничеству с KVN Production.

Напомним, что IV Международный фестиваль комедийного короткометражного кино «Золотой теленок» пройдёт в Кирове 17-21 ноября. Помимо конкурсной программы организаторы подготовили насыщенную деловую, образовательную и культурно-развлекательную программы для жителей и гостей города.

В рамках мероприятия состоятся лекции, мастер-классы, дискуссии с участием представителей индустрии – продюсеров, режиссёров, закупщиков, фестивальных агентов и т.д. Кроме того, до 1 ноября продолжается аккредитация СМИ на кинофестиваль. Журналисты могут отправлять заявки на участие на адрес info22@ztfest.ru.

Организаторы фестиваля – Правительство Кировской области, ТТО АМИК и национальный культурный центр «Действие».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.