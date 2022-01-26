Завершается регистрация для участия конкурсе юных чтецов «Живая классика»

Последний день регистрации для жителей России и других стран — 1 февраля. Участники из Москвы могут зарегистрироваться до 15 февраля.

В конкурсе могут принять участие дети и подростки 10-17 лет из любого региона России. Участники конкурса выбирают и читают вслух отрывок из прозаического произведения, русскоязычных авторов или переводных произведений, продолжительностью от 3 до 4 минут.

Конкурс появился больше 10 лет назад. Его цель — дать возможность читающим подросткам ярко заявить о себе, продемонстрировать другим детям и взрослым свой выбор чтения. Ежегодно во всем мире — во всех регионах России и 83 странах мира — в конкурсе принимает участие около 2 миллионов подростков.

В этом году классные, школьные, муниципальные и региональные этапы пройдут в феврале-апреле. В мае победители региональных финалов всей страны встретятся в «Артеке» на отборочных соревнованиях перед всероссийским полуфиналом и финалом. Готовить ребят к выступлениям будут педагоги театрального института имени Щукина, а в жюри соберутся звезды кино, театра, литературы. Финалисты конкурса выступают на огромной сцене — Артек-арене — перед 4000 зрителей! А суперфинал конкурса, где выберут лучших 5 чтецов мира, пройдет на сцене первого Всероссийского дня чтения вслух в Москве в июле 2022 года.

Все участники конкурса получат дипломы и призы, а также доступ к огромному количеству полезных материалов и ресурсов для учебы и будущего поступления в вузы. В течение конкурса талантливых чтецов также отсматривают преподаватели театральных вузов, и лучшие из старшеклассников получают преференции при поступлении в театральные институты.

В сезоне 2021-2022 года у конкурса появятся новые партнеры и номинации, призы и возможности. В том числе, победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения «НЭБ «Свет», сертификаты на обучающие курсы, электронные и бумажные книги.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика», необходимо:

Зарегистрироваться на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. Обратите внимание, что сам конкурс проводится в феврале-мае 2022 года, и участник международного финала в мае должен быть не старше 17 лет.

Выбрать отрывок для чтения и для выступления на финальных этапах выучить его наизусть. Произведение для чтения участники могут выбрать самостоятельно при помощи педагогов и родителей. Рекомендованные списки произведений есть на сайте конкурса. Также специально для читателей 10-17 лет фонд разработал специальную программу-тестирование по индивидуальному выбору книг.

Прием заявок на участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика» 2022 года —до 1 февраля 2022 года, для жителей Москвы — до 15 февраля 2022 года.

Поучаствовать в конкурсе юных чтецов можно и в онлайн-формате — для этого нужно записать видеоролик с чтением произведения в соответствии с положением и условиями конкурса и заполнить заявку на участие в конкурсе, приложив ссылку на видеоролик. Регистрацию при этом проходить не нужно! Авторы 100 лучших роликов пройдут сразу на региональный этап конкурса «Живая классика» в своем регионе или на национальный этап в своей стране.

Кроме того, впервые в истории конкурса, появилась и номинация для читающих учителей! Подробности о педагогическом конкурсе — http://teachers.liveclassics.ru/

Для участников программ фонда «Живая классика» также действуют специальные программы поддержки – с ними занимаются преподаватели театрального мастерства, преподаватели Театрального института им. Б. Щукина, проводятся встречи с писателями, литературными критиками, работает «Детская редакция «Живой классики», где можно попробовать себя в роли журналиста и литературного обозревателя, и другие программы.

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