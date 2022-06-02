Завершен прием заявок на конкурс «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий»

Окончен прием заявок на конкурс «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий». Будущее — за образованием!

25 мая 2022 года завершился прием заявок на конкурс «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий». Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проводится Роскультцентром.

Конкурс собрал 508 заявок из 67 регионов РФ по следующим номинациям:

Creative project – 304 заявки;

Creative startup – 116 заявок;

Creative education – 206 заявок.

Конкурсные заявки охватили 14 различных креативных индустрий, самыми популярными стали следующие направления: Образование в креативных индустриях (240 заявок), Искусство (204 заявки), Дизайн (98 заявок), Новые медиа (74 заявки), Издательское дело и журналистика (53 заявки).

«Мы приятно удивлены тем количеством, и главное, качеством конкурсных работ, которые мы получили. Теперь экспертному жюри предстоит непростая задача отобрать из пяти сотен заявок лучшие. Мне, конечно, как президенту Российского книжного союза, очень интересно познакомиться с идеями, которые участники конкурса предложили для Издательского дела и журналистики, уверен, там будет много достойных и действительно перспективных проектов», — говорит президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Сегодня для запуска новых производств, для модернизации национальных отраслей в России нужны прогрессивные креативные люди и проекты. Наш конкурс аккумулирует лучшие идеи. На «Российской креативной неделе» молодые стартаперы представят свои проекты широкой аудитории и получат возможность найти партнеров и инвесторов для дальнейшего развития», — считает руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Теперь 7 июня 2022 года члены экспертного совета, в который вошли лидеры креативных индустрий, выберут из 508 заявок 100 наиболее интересных конкурсных работ. Они будут включены в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022» для дальнейшего распространения среди потенциальных работодателей и инвесторов.

Победители конкурса, авторы 10 лучших проектов, будут объявлены 10 июня 2022 года на официальных сайтах «Российского книжного союза» и «Российской креативной недели».

Победители смогут презентовать свои идеи в рамках специального мероприятия на площадке форума «Российская креативная неделя-2022», самого масштабного события страны в сфере креативных индустрий, которое пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького. Также авторы проектов примут участие в одном из федеральных форумов Росмолодежи с лучшими отраслевыми экспертами.

Оператором конкурса выступает Роскультцентр. Партнеры проекта — АНО «Креативная экономика» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).

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