Завершен прием заявок на Всероссийский конкурс композиторов «Эмоция»

Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс композиторов «Эмоция», учрежденный Российским музыкальным союзом.

По условиям конкурса композиторам было предложено сочинить произведения, музыка которых отражает их эмоциональный отклик на стремительно меняющие мир события современности. Результатом станет создание «музыкальной карты» эмоций.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Симфоническая музыка», «Камерная инструментальная и вокальная музыка», «Хоровая музыка».

Всего на конкурс было подано свыше 230 заявок от композиторов из различных регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Сейчас идет голосование жюри конкурса, в составе которого композиторы Александр Чайковский, Александр Клевицкий, Ефрем Подгайц, Антон Танонов, Эльмир Низамов, Кузьма Бодров, дирижер Феликс Коробов.

По словам члена жюри, композитора, генерального директора Российского музыкального союза Александра Клевицкого, в музыкальном мире существует и проводится большое количество композиторских конкурсов, но конкурс «Эмоция» поистине уникален: «Уникальна его задумка, идея – как выражение в музыке индивидуального эмоционального мировосприятия каждого композитора. И все это многообразие будет собрано в целостную картину – музыкально-эмоциональную «карту» страны. Совсем скоро начнется голосование жюри. И мы ожидаем множество интересных работ как от именитых, так и от начинающих композиторов. Желаем авторам удачи и неиссякаемого творческого вдохновения».

Результаты голосования будут объявлены не позднее 30 ноября. Лауреаты I, II и III степени в каждой из трех номинаций будут награждены памятными призами и денежными премиями.

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