Завершены съемки остросюжетной драмы «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева

В новом сезоне порядки в «Галактике» полностью меняются: Деда арестовывают, Дима становится у руля всей компании, а Паршина захватывает контрольный пакет акций. Теперь Дима во что бы то ни стало пытается удержать свою желанную должность, и главный, кто может ему помешать — Дед, который настроен уничтожить «Галактику» и освободить семью от этой тяжкой ноши. Чем закончится грязная и бескомпромиссная борьба за миллиарды и что будет с заклятым семейным бизнесом?

Онлайн-платформы Иви и START завершили работу над заключительным, третьим сезоном остросюжетной драмы «Золотое дно», исследующей разрушительное влияние денежных средств, основанной на сценарии Сергея Минаева.

Создатели представили публике свежие кадры и первую тизер-зарисовку предстоящих событий. Основное действие сезона развернется вокруг масштабного грузового порта, являющегося ключевым транспортным узлом для обработки колоссальных объемов грузов. Практически все персонажи саги вовлечены в ожесточенную борьбу за этот новый, крайне привлекательный актив. Сохранить свои позиции против натиска претендентов предстоит новому персонажу, которого воплотит Андрей Мерзликин, — дяде Куски, Игорю Викторовичу.

В планах Игоря Викторовича была передача крупного бизнеса своему племяннику Куске (Семен Литвинов) после ухода на покой. Однако спокойное завершение этой сделки оказывается под угрозой, поскольку порт вызывает интерес у самых разных сторон: одни видят в нем инструмент для отмывания незаконно полученных доходов, другие — средство для шантажа, третьи — возможность осуществить давние планы мести, а для кого-то он представляет собой исполнение давней мечты.

К своим ролям вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Лидия Вележева, Юлия Франц, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова, Семен Литвинов, Ксения Гусева, Сергей Горошко, Дмитрий Блохин, Наталия Вдовина, Полина Ларькина-Гайворонская и другие. Третий сезон также обогатился новыми лицами в актерском составе: в проекте появились Андрей Мерзликин, Мария Андреева, Ульяна Пылаева и другие.

Производством сериала, помимо онлайн-кинотеатров Иви и START, занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий вновь принадлежит перу Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Режиссерское кресло, как и в прошлых сезонах, занял Илья Ермолов. Продюсером проекта выступил Теймур Джафаров, а креативными продюсерами — Вадим Соколовский и Сергей Минаев.