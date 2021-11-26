В Ленинградской области завершились съемки многосерийного фильма «Чайки» для телеканала «Россия». Главные роли в сериале режиссера Антона Сиверса сыграли Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Илья Любимов, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте и другие актеры.

«Чайка» – название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков), человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.

Съемки длились 108 смен и проходили в Санкт-Петербурге, Сосновом бору, Кронштадте, Куршской косе, Калининграде и Москве. В сериале снялись 75 актеров, а в массовых сценах участвовало более 300 человек. Одними из главных площадок для работы группы стали новейшие волейбольные центры Калининграда и Соснового Бора. Актрисы из команды «Чайка» – Александра Богданова, Иева Андреевайте, Равшана Куркова, Марина Гончарова, Юлия Макарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева, Елизавета Кафиева – тренировались здесь в течение всего съемочного периода, а до этого еще на протяжении 2-х месяцев во время подготовки к проекту.

«Даже не верится, что наши «Чайки» завершились. Без сомнения, буду скучать по «номеру 11». Благодарна за этот интересный, сложный опыт», – делится Равшана Куркова.

«Сначала волейбольная команда «Чайка» сложилась в сценарии, а за время съемок – уже и на площадке, и в кадре. В последние дни мы снимали самые массовые и динамичные сцены – игр на Чемпионате России, финал супер-лиги по волейболу. И испытали настоящий адреналин, напряжение и командный дух. Это было мощно! Мне было интересно провести это время с моим героем – тренером Максимом Тополем», – рассказывает Михаил Пореченков.

Фото «Марс Медиа Энтертейнмент»

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