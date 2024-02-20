В Москве завершились съемки многосерийного военно-исторического фильма «Истребители. Битва за Крым». Главные роли в картине исполняют: Игорь Петренко, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Пётр Рыков, Сергей Комаров, Павел Харланчук, Денис Константинов, Антон Батырев и другие. Режиссером выступает Антон Сиверс.

1944 год. Истребительный полк командира Александра Романова (Игорь Петренко) перебрасывают в Анапу для усиления авиационных соединений в предстоящем наступлении на Крым. По итогу воздушного боя Александру удается захватить ценный трофей – немецкий истребитель новой модификации. Вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где ведутся работы над новым советским истребителем Як-9У. По роковому стечению обстоятельств вскоре в КБ попадает и сам Романов. Работая над новой машиной в коллективе инженеров и летчиков-испытателей, Романов живет мечтой вернуться в небо. Здесь он встречает настоящую любовь, вновь обретает веру в себя и возможность снова оказаться на фронте, в своем полку.

«Это фильм про настоящих людей. Про поколение наших дедов и прадедов, про героев, остановивших врага, мечтателей и кузнецов своего счастья. Про отважных летчиков, говорящих с небом на "ты"», – говорит режиссер Антон Сиверс.

Съемки многосерийного фильма проходили в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

Фото – телеканал «Россия»