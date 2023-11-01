Добрая история о любви, дружбе и семье, которая в непростой для себя момент случайно оказывается на свадьбе, длящейся по древней традиции целую неделю. В главных ролях: Зоя Бербер («Проект «Анна Николаевна», «Везет», «Реальные пацаны»), Сергей Марин («Цербер», «Душегубы», «Гром: Трудное детство»), Арман Навасардян («Казанова», «Две девицы на мели», «Манюня»). «Семь дней, семь ночей» — совместный проект «Кинокомпании братьев Андреасян», «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатра START.

Некогда дружная и любящая семья Гуреевых оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. Сергей, модный фотограф, получает задание слетать на выставку. Он пытается отказаться от командировки, так как у Насти день рождения. Ольга, в очередной раз разочаровавшись в поступке мужа, уже готова подать на развод... Но вот восьмилетняя Настя, их дочь, покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению. Семью Гуреевых ожидают веселые приключения, в том числе и погружение в колорит местной свадьбы, которую празднуют как раз 7 дней и 7 ночей! Пройдут они и свои собственные испытания, которые помогут понять, что же в этой жизни самое ценное и важное.

Актриса Зоя Бербер, исполняющая роль жены главного героя Оли:

– «Семь дней, семь ночей» — прежде всего, конечно, про любовь. С обстоятельствами, которые мы показываем в фильме, знакомы далеко не все. Они показывают очень интересную армянскую традицию, которой нам хотелось поделиться со зрителем. А также это очень красивое кино со сказочными видами.

«Для меня это фильм о любви, прощении, потери, о том, что иногда мы так долго ищем то, что все время было рядом. Нужно действовать, не сдаваться, бороться — об этом наш проект», — считает исполнитель главной роли Сергей Марин.

Режиссер Айк Кбеян:

– Фильм искусно переплетает культуру и обычаи с современными отношениями, показывая, как важна семья и как добросовестное отношение к ней может стать источником гармонии и счастья.

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