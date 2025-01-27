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Завершились съемки сериала-драмеди «Мамин сын»

editor
By editor
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мамин сын
Фото © пресс-служба KION

Онлайн-кинотеатр KION и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва завершили съемки совместного сериала – драмеди «Мамин сын». Это проект о том, как внезапная трагическая новость может не только разрушить кажущийся идеальным мир, но и стать неожиданным началом новой жизни. В главных ролях – Микита Воронов («Краш-тест»), Елена Лядова («Псих») и Евгений Цыганов («Первый номер»). Шоураннеры проекта — Алексей Киселёв («Псих», «Happy End», «Актрисы», «Балет») и Паулина Андреева («Псих», «Актрисы»). Проект «Мамин сын» стал сериальным дебютом театрального режиссера и актера Александра Алябьева.
 
Тёма – талантливый студент, душа компании, красавчик-спортсмен. Парню девятнадцать лет, и у него всё отлично. Дома тоже идиллия, ведь Вика для Тёмы — не просто мама, а лучший друг, опора и идеал женщины. Впереди у него целая жизнь… или нет?

Внезапно тревожная и очень «взрослая» новость не только рушит Тёмин идеальный мир, но и открывает ему глаза на отношения с мамой, в которых гиперопека стала бременем, а не поддержкой. 

Теперь, чтобы понять, как жить дальше, и Вике, и Тёме придётся осознать простую мысль: им обоим нужно повзрослеть.

«Этот фильм – режиссерский дебют Александра Алябьева в кино, но до этого я работал с ним как с режиссером в театре. Прочитав сценарий и сходив на пробы, я понял, что готов сниматься в совершенно любой роли, потому что очень хочу, чтобы Саша снял этот фильм», – говорит актёр Евгений Цыганов.
 
«Мы знакомы с Паулиной Андреевой еще со времен сериала «Псих», в котором она также работала над сценарием. Тему Студия Видеопрокат и шоураннеры снова взяли непростую – сепарацию от матери. Но в этот раз мы с Паулиной были еще и партнерами в кадре. Очень рада, что мы поработали с Женей Цыгановым. Пусть совместных сцен у нас и мало, но всё равно было очень приятно снова встретиться на киноплощадке. Режиссера Сашу Алябьева я только номинально могу назвать дебютантом. На съемках чувствовалась уверенность в том, что он делает и чего хочет. Мне было с ним спокойно и безопасно. Саша — чувствительный и добрый человек», – рассказывает актриса Елена Лядова. 

«Мой персонаж Тёма – отшельник, но это не про отсутствие людей вокруг, а про глубокое внутреннее переживание. Он будто наблюдает за всем происходящим со стороны, чувствует дистанцию между собой и другими. Мне кажется, это его бесит, но он не понимает, как можно по-другому. Пожалуй, мне это близко. Про нашего режиссера Сашу Алябьева я бы отдельную книгу написал: он замечательный человек и выдающийся режиссер. Бесконечное ему спасибо за такую веру и поддержку. А моими партнерами Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым я тихо любуюсь – такие они крутые!», – делится актёр  Микита Воронов.

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