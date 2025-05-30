Завершились съёмки документального сериала «АРТ – это Я»

Онлайн-кинотеатр KION и «Студия Видеопрокат» завершили съёмки документального сериала «АРТ — это Я» о молодых деятелях искусства: художниках, музыкантах, архитекторах, поэтах и артистах цирка. В проекте приняли участие Миша Мост, Иван Никифорчин, Сергей Сироткин, Алексей Ретинский.

Производство сериала — онлайн-кинотеатр KION совместно со «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Россия веками вдохновляла мир искусством. Мы знаем имена великих — но знаем ли мы тех, кто творит культуру сегодня? Документальный сериал «АРТ — это Я» — это пять серий о людях, которые меняют художественный ландшафт прямо сейчас. В каждой серии — 4–5 героев, настоящих голосов своего времени. Мы заглянем в их мастерские и гримёрки, в концертные залы и бюро, застанем в минуты тишины и на пике эмоций. Увидим, как рождается искусство в повседневности — среди репетиций, эскизов, премьер и живых реакций зрителей.



Молодые, дерзкие, глубокие — художники, композиторы, архитекторы, поэты и артисты цирка, чьи истории заставляют смотреть на искусство по-новому. Кто они? Почему именно сейчас? Что их волнует и вдохновляет? Какие смыслы они стремятся донести миру? Леван Горозия, известный как L’ONE — первый рэпер России, который расширил рамки хип-хопа до джаза, Миша Мост — художник, работавший от уличных стен до одной галереи с Бэнкси, Иван Никифорчин — самый молодой главный дирижёр Московского государственного академического симфонического оркестра, Сергей Сироткин — инди-голос поколения, Алексей Ретинский — композитор, чьи произведения исполняет Теодор Курентзис. Это лишь часть героев.

Актёры, принявшие участие в проекте — Александр Петров, Риналь Мухаметов, Константин Крюков, Рената Пиотровски и Виктор Добронравов — откроются с новой стороны, делясь своим личным пониманием искусства, его силы и значения сегодня. В каждой серии также будет представлено экспертное мнение: Татьяна Черниговская расскажет о том, как искусство формирует мышление, Сергей Кузнецов — о вызовах и будущем архитектуры, Даши Намдаков — о творчестве как трансформации реальности.



Мы побываем в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владикавказе, Уфе, Сочи, Казани, Переславле-Залесском, Архангельской области, Забайкалье и других уголках страны, чтобы показать, как рождается современное искусство в самых неожиданных местах. «АРТ — это Я» — это не просто сериал. Это зеркало, в котором отражается культура современной России.

«Я пошёл в этот проект, потому что его делают классные, талантливые ребята из «Студии Видеопрокат». Я понимал изначально, что это будет со вкусом, с идеей. Теперь про основную тему — «поэзия» — что она для меня, зачем она мне. Это отпечаток, срез моего периода жизни, который хочется оставить. Обычные интервью, конечно, не дадут такого эффекта — философии, глубины. Моей. Личной. Степень подготовки другая, задачи другие. Актуальность тем — «здесь и сейчас». В проекте «Арт — это я» задача оставить актуальность на годы, а может и десятилетия вперёд. Это как раз про ту самую глубину личности, в мыслях, взглядах, крупном плане, в деталях, историях, рассуждениях, целях, мечтах и самый главный ответ на вопрос: «а почему ты это делаешь» звучит сквозь эпизод так: «не знаю, не могу этого не делать» — так у меня, уверен, у остальных героев примерно также», – говорит актёр Александр Петров.