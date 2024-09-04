Завершились съёмки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Okko, при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы, завершили съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссер и автор сценария картины – Александр Фомин («Молодой человек»), оператор – Наталья Макарова («Воздух»), художник-постановщик – Рузанна Оганесян. Главные роли в фильме исполняют Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарёв, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова. Сложнопостановочные сцены фильма с применением технологии Virtual Production были реализованы студией XOVP.

Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть все – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей.

Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

Александр Фомин, режиссер:

«Бывает такое, что съемки заканчиваются, а ты еще не до конца в это веришь. Как будто сейчас просто выходные, и завтра мы все снова встретимся. Словно вернулся домой из долгого путешествия, но первые дни, по привычке, еще встаешь пораньше к завтраку за шведским столом. Мы с группой провели все лето вместе, сложилась дружная команда, съемки были интересными, а работа с Led-экранами – очень необычная и сложная, поэтому сейчас у меня уже потихоньку подкатывает ностальгия. Но впереди постпродакшн, так что работы еще полно!».

Никита Ефремов, актер:

«У нас была удивительная команда. И в первую очередь хочется сказать спасибо режиссеру, благодаря которому было так много юмора и в то же время четкости в работе. Всем предлагаю отправиться с нами в это комедийное путешествие. Надеюсь, что зритель получит и философское, и развлекательное удовольствие, а мы в этом ему поможем».

Дмитрий Чеботарёв, актер:

«Для меня съемки в этом проекте запомнились отличной командой, свободой творчества и удивительными декорациями. Мы снимали этот фильм для зрителя и пытались сделать все честно, с любовью, уважением и тонким юмором».

Валентина Ляпина, актриса:

«Съемки запомнились невероятной атмосферой! Все время было так легко на душе, и одновременно происходил очень классный совместный творческий поиск! Обожаю сниматься у Саши, он очень тонкий режиссер. С партнерами тоже очень повезло – со всеми нашли общий язык. Ну и, конечно, с Никитой все эти смены были очень веселыми, но в то же время очень серьезными и продуктивными».

Мила Ершова, актриса:

«У фильма просто идеальный кастинг! Практически в каждой сцене я вместе с Никитой и Димой – мне с ними классно и по-актерски, и по-человечески. Очень их люблю и ценю! Мне понравилась тема, которую развил режиссер. Это серьезный и грустный разговор через комедию, приключенческую историю, фэнтези. И то, что сложная тема подается легким языком, с хорошим чувством юмора, меня и зацепило».