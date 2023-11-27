Завершились съёмки кинокартины «Пальма 2»

«Пальма 2» продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее невероятной дружбе с медвежонком Мансуром, а также о полных опасностей приключениях героев в тайге.
Как и в первой картине, сюжет продолжения основан на реальной истории – летчика Андрея Иванова и его подопечного, медведя Мансура. Андрей подобрал медвежонка несколько лет назад, когда Мансур был совсем маленьким, и продолжает ухаживать за ним по сей день.
К актерскому ансамблю первого фильма – Виктору Добронравову, Леониду Басову, Владимиру Ильину, Валерии Федорович, Игорю Хрипунову – присоединились Сергей Гилев и Таисья Калинина. Съемки «Пальмы 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае.
Александр Домогаров мл., режиссер:
– Еще до выхода «Пальмы» мы начали думать над продолжением, и первый фильм уже диктовал, как будут развиваться события. У меня было только одно стойкое убеждение, что в «Пальме 2» должно быть новое животное, которое дополнит историю нашей собаки. Так появился медвежонок. И я горд, что «Пальма 2» — это история нового животного и нашей любимой семьи Лазаревых! Лазаревы вместе с Пальмой — это душа проекта.
Задача стояла, чтобы это было продолжение по духу, по атмосфере, по персонажам, только масштабнее. В качестве режиссера к нам присоединился мой друг Володя Кондауров, для которого фильм стал сложным и ответственным дебютом. Очень надеюсь, что нам все удалось. Фильм получился больше, сложнее, зрелищнее. Много натурных съемок, намного больше животных в кадре. Уверен, мы не разочаруем зрителя.
Владимир Кондауров, режиссер:
– Я очень люблю первую «Пальму» моего друга и однокурсника Саши Домогарова, поэтому работать вместе над вторым фильмом для меня большая честь и ответственность. Поскольку в первой картине планка была высока, своей основной задачей я считал ее удержать и сохранить все то лучшее, что было в первом фильме, тем более что Саша заложил фундамент второй «Пальмы» с точки зрения идеи. Это было невероятное приключение. Часто режиссеры набирают опыт от фильма к фильму, сталкиваясь то со съемками экшен сцен, то с работой с детьми или съемками на воде или с животными. Так получилось, что я столкнулся сразу со всем одновременно, но больше всего мне запомнилась работа с животными: когда в кадре и собака, и маленький медведь, задача усложняется во много раз. Мне бы очень хотелось, чтобы фильм получился трогательным и эмоциональным. Основная тема фильма для меня — это тема прощения и умения разговаривать откровенно. Я убежден, что большинство семейных конфликтов можно было бы избежать, если бы люди не держали обиду в себе, а умели об этом говорить с другим. Если хотя бы несколько человек, посмотрев кино, примут решения откровенно поговорить с близким, в чем-то признаться или простить, я буду очень рад.
Виктор Добронравов, исполнитель роли Лазарева:
– Мы классно и очень дружно провели это время, и съемки пролетели незаметно. Вторая часть вытекает из первой, мы повзрослели, дети повзрослели, добавились животные. Мне, конечно же, запомнились съемки с медведем, мы с ним подружились, насколько возможно подружиться с диким зверем. «Пальма 2» — это по-настоящему приключенческое, захватывающее, трогательное, местами смешное кино для всей семьи, которого сейчас так не хватает!
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