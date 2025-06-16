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Завершился первый этап кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина

editor
By editor
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станислав говорухин
Экспозиция фотовыставки. Фото © пресс-служба кинофестиваля «Движение по вертикали»

МВ Дмитрове и Дмитровском муниципальном округе Московской области с большим успехом прошел первый этап кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина. Проект поддерживается Министерством культуры Российской Федерации и является частью масштабной инициативы по популяризации российского кинематографа, истории и духовных ценностей. Организаторами кинофестиваля выступают ООО «КиноФокус» совместно с Центром кинофестивалей и международных программ, Киностудией «Вертикаль», Кинокомпанией «Июнь» и Киноконцерном «Мосфильм».

Программа первых дней кинофестиваля была насыщенной и интересной. Так в фойе Центрального Дворца культуры «Созвездие» открылась фотовыставка, в рамках которой были представлены 40 фоторабот, посвященных жизни и творчеству Станислава Говорухина. Фотографии выполнены известными фотохудожниками: Диной Щедринской, Михаилом Тарасовым и Вячеславом Манишиным.

На церемонии открытия кинофестиваля выступили Начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского муниципального округа Виктор Михайлов и директор ООО «КиноФокус» Ирина Борисова. Они тепло поприветствовали всех участников и подчеркнули важность фестиваля, который предоставляет уникальную возможность вспомнить и оценить творчество выдающегося режиссера, а также выразить глубокое уважение к его гению и активной гражданской позиции. Организаторы отметили, что проект «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина — это не только дань памяти, но и платформа для популяризации его фильмов среди новой аудитории, а также способ вдохновить молодое поколение на развитие культурной и гражданской ответственности.

Большой интерес вызвала творческая встреча с актером театра и кино Иваном Колесниковым, которая прошла в Центральном Дворце культуры «Созвездие». Полный зал гостей, много интересных вопросов, теплая дружеская атмосфера стали ярким и запоминающимся культурным событием в жизни города. По окончании встречи состоялся показ фильмов «Конец прекрасной эпохи» и документальный фильм «Конец прекрасной эпохи. О фильме и не только».

Программа кинофестиваля была продолжена в филиале ЦДК «Созвездие». Для будущих актеров, участников театральных студий Дмитрова и других городов Дмитровского муниципального округа состоялся мастер-класс на тему «Работа режиссера с актером над образом персонажа». Ученица Станислава Говорухина – режиссер Ольга Беляева представила решение интересных творческих задач, необычные приемы и упражнения на внимание, технику речи, разбор и работу над отрывками из театральных постановок. По итогам мастер-класса будущим актерам предложили поучаствовать в конкурсе портфолио, которые они самостоятельно подготовят и направят в Кинокомпанию «Июнь» для пополнения актерской базы. В работе мастер-класса участвовали более 50 человек.

Во второй половине дня также в филиале ЦДК «Созвездие» состоялись творческая встреча с режиссером Ольгой Беляевой и показ ее фильма «Каждый мечтает о собаке». Всего мероприятия первых двух дней кинофестиваля в Дмитрове и Дмитровском муниципальном округе Московской области посетили около 700 человек.

Ирина Борисова, директор ООО «КиноФокус:

— По итогам проведения первого этапа кинофестиваля хочется сказать, что интерес к творчеству Станислава Говорухина не исчезает. Фильмы прославленного режиссера стали частью нашей культуры, и очень важно помочь молодым людям понять его многогранный талант, взгляды на жизнь, работу и служение Родине. Уверена, что память о нем может стать хорошим примером для молодежи и помочь им выбрать правильный путь.

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