Завершился пятый сезон премии «Русский Детектив»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов пятого сезона премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский Детектив»

Премия создана вдохновлять талантливых деятелей литературы и киноиндустрии, отмечать их яркие достижения и весомый вклад в развитие детективного жанра. Среди участников пятого сезона — популярные и начинающие отечественные и иностранные авторы, увлекательные литературные произведения, написанные и изданные на русском языке, атмосферные фильмы и сериалы, опубликованные в период с 1 июня 2023-го по 31 мая 2024 года.

Татьяна Устинова, автор детективных романов, председатель жюри пятого сезона премии «Русский Детектив»: «Поздравляю всех нас — и читателей, и писателей — с тем, что наша великолепная премия живёт и процветает! Мы, авторы детективных романов, слишком долго и уныло жили без профессиональной награды, и я очень счастлива, что она появилась и не утратила за прошедшие годы своей актуальности. В этом году, на мой взгляд, на премию претендовали просто отличнейшие авторы! Я страшно рада, что много новых имён, и одновременно горжусь тем, что среди лауреатов любимые — как Николай Свечин с его очередным блестящим романом. Немного разочаровал выбор тем в угоду моде и конъюнктуре, что уж совсем не по-писательски: некоторых авторов захватили маньяки, как в XIX веке многих литераторов захватили истории о привидениях, помните? <…> В очередной раз я убедилась, что лучше российских детективных авторов в мире нет — без всякого преувеличения. Желаю премии процветать, писателям — писать, читателям — читать!»

В этом сезоне было получено почти 500 книжных заявок в области детективного и остросюжетного жанров. Из них 225 вошли в длинный список премии, а в шорт-лист были отобраны 46. А в кинономинациях отбор проводился из более чем 160 произведений.

Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки: «Детектив — особый и очень сложный жанр, бросающий серьёзный вызов писателям. Чтобы создать захватывающее повествование, автор должен обладать высоким мастерством слова и уметь строить чёткую, проработанную композицию. Именно поэтому столь важно следить за развитием современного русского детектива. Большая честь быть частью премии, способствующей открытию новых талантливых авторов и поддерживающей российскую литературу и киноискусство. Такие события позволяют произведениям находить своего читателя и зрителя, продолжая развивать уникальный голос отечественного искусства».

Жюри огласило имена победителей и финалистов в 14 основных и 2 специальных номинациях:

1. «Открытие года»

Лауреат: Тимур Суворкин «Ариадна Стим. Механический гений сыска».

Финалисты: Анна Блейк «Я рисую ангелов», Сергей Леонтьев «Маньяк».

2. «Дебют года»

Лауреат: Братья Рюриковы «В тени императора».

Финалисты: Ева Чадаева «Агент Ёлка. Тайна дракона», Екатерина Забунова «Квест для принцессы», Оксана Евгеньева «Дружба чистых сердец».

3. «Автор года»

Лауреат: Яна Вагнер «Тоннель».

Финалисты: Мария Скрипова «Ненадёжный свидетель», Елена Дорош «Красное солнце валькирии».

4. «Преступление и наказание: детектив года»

Лауреат: Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно».

Финалисты: Мария Скрипова «Ненадёжный свидетель», Елена Дорош «Нить наяды».

5. «Детский детектив»

Лауреат: Этери Заболотная «Таинственное ограбление библиотеки».

Финалисты: Дмитрий Суслин «Загадки лунного света», Катя Матюшкина «Кот да Винчи. Школа злодейства».

6. «Комикс / графический роман»

Лауреат: Андреас «Кромвель Стоун. Полное издание», KEYLEEN «Игра Ф.».

Финалисты: Жак Тарди «Адель Блан-Сек. Необыкновенные приключения» (том 3).

7. «Документальный детектив»

Лауреат: Асгат Сафаров «Закат „казанского феномена“. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана».

Финалисты: Елизавета Бута «Битцевский маньяк. Шахматист с молотком», Тима и Валя Назаровы «У холмов есть подкаст. 24 истории о серийных убийцах со всего света».

8. «Детективный триллер»

Лауреат: Мария Скрипова «Ненадёжный свидетель».

Финалисты: Карина Демина «Не выпускайте чудовищ из шкафа», Яна Вагнер «Тоннель».

9. «Исторический детектив»

Лауреат: Николай Свечин «Ледяной ветер Суоми».

Финалисты: Мария Руднева «Похоронное бюро „Хэйзел и Смит“», Надежда Салтанова «Яд Империи».

10. «Иностранный детектив»

Лауреат: Питер Боланд «Убийства и кексики. Детективное агентство „Благотворительный магазин“».

Финалисты: Канаэ Минато «Признания», Майк Омер «Странные игры», Майк Омер «Пламя одержимости».

11. «Выбор читателей LiveLib»

Лауреат: Мария Скрипова «Ненадёжный свидетель».

12. «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив»

Лауреат: «Тайны следствия», 23-й сезон.

Финалисты: «Спасская-3», «Первый отдел 3», «Некрасивая подружка-16», «Шифр 4».

13. «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив»

Лауреат: «Поймай мне убийцу».

Финалисты: «Мошенники», «Месье Спейд», «Связь», «Французская рулетка».

14. «Лучший фильм в жанре детектив»

Лауреат: «Спящие псы».

Финалисты: «Красные комнаты», «Миссия в Москве», «Город тайн: исчезнувшая», «Правда».

15. Специальный приз жюри «Вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра»

Лауреаты: Анна и Сергей Литвиновы — известный писательский дуэт брата и сестры, создающий произведения в остросюжетном жанре. В 2024 году они отметили 25-летие литературной деятельности.

16. Специальный приз жюри «За смычку литературы и кино»

Лауреат: Андрей Кивинов — российский писатель и сценарист, который создал литературную основу для «Улицы разбитых фонарей», одного из самых долгоиграющих ТВ-сериалов России.

Лауреаты получили памятные статуэтки, финалисты — наградные дипломы, победители в номинациях «Преступление и наказание: детектив года», «Автор года» и «За вклад в развитие детективного жанра» — специальные призы от Российской государственной библиотеки (РГБ). А лауреат категории «Дебют года» будет издан холдингом «Эксмо-АСТ».

Премия «Русский Детектив» продолжает открывать новые имена и отмечать лучшие произведения в детективном жанре. Уже летом 2025 года стартует шестой сезон премии — следите за анонсами, чтобы не пропустить начало приёма заявок.