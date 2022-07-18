Завершился V музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

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В музее «Новый Иерусалим» завершился музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей».

В этом году фестиваль прошел в юбилейный, пятый, раз. Он был посвящен 150-летию со дня рождения русского композитора и пианиста, педагога, представителя символизма в музыке Александра Скрябина. За четыре дня под открытым небом и в камерном зале музея прошло шесть концертов, которые посетили свыше 3 тысяч зрителей. Организаторы фестиваля представили гостям огромное разнообразие музыки и светомузыкальное шоу, созданное по партитуре Скрябина.

«Лето. Музыка. Музей» – фестиваль, который всего за пять лет прошел серьезный путь и к своему первому юбилею стал узнаваемым, популярным музыкальным событием, – подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. – Фестиваль не похож на другие – ни по формату, ни по программе, он нашел свое место, своего зрителя, и в этом особенном ключе будет дальше развиваться и расти».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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