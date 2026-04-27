«Зажигач»: звезда телеэкранов Макс Светский танцует под свой новый трек

Макс Светский, известный по треку «Фантики» и кулинарному телешоу «Званый ужин» выпустил энергичный трек «Зажигач», под который должна танцевать вся страна. Трек — своеобразный всеохватывающий танцевальный марафон. «Зажигач» – гимн для всех, кто любит зажигать. В песне нет сложных метафор и правил, но есть свободные движения и отрыв. А цепляющий хук «танцевач-зажигач» идеальный кандидат для вечеринок и челленджей.

Фишка еще в том, что Макс Светский с командой придумали собрать видеоклип на «Зажигач» из видео своих подписчиков, и это решение оказалось самым правильным. «Люди уже присылают такие искренние танцы со всей России, и заводские рабочие, и мамы с детьми, и студенты в общагах, и просто друзья. Это и есть настоящий «зажигач» в каждом из нас, мы сделаем историю вместе!», – поделился Макс Светский.

Макс Светский – российский певец и автор песен из Воронежа. Его музыка заряжена мощной энергией, от чего не танцевать и не поддаться светлым эмоциям невозможно. В эпоху стерильного звука и нейросетевых песен артист делает ставку на простые, цепляющие тексты, авторские неологизмы «танцевач», «зажигач» и прямую коммуникацию с аудиторией.

Ремикс на трек «Фантики» вышедший в феврале 2026 года занял 3 место в чарте BandLink. Макс Светский частый гость различных телешоу. В январе 2026 года Макс Светский стал гостем подкаста «MuzПятница» на радио KOMPROMIS FM, а затем присоединился к лейблу KOMPROMIS PRODUCTION. Помимо сольной карьеры Макс Светский пишет песни для различных артистов от начинающих до топовых: Akila, Оксана Джелиева, Татьяна Тишинская и других.