Зажигательный коктейль из эндорфинов в новом треке Яны Ясс «Тату»

Глэм-рок-поп певица порадовала своих слушателей новым зажигательным хитом. Если в первом сингле – «Ядовитая ночь» – певица затрагивала серьезные проблемы социума и психологии, то «Тату» рассказывает про молодежную бесшабашность с оттенками юношеской романтики, знакомой каждому.

Эта весенняя панк-рок история передает то дерзкое состояние, когда ты совершенно не хочешь загонять себя и свои мысли в капкан негативных эмоций и просто вычеркиваешь пройденный этап из жизни без выяснения отношений и драматических псевдо-переживаний.

«Не воспринимайте слова «набить тату” буквально, как призыв к действию. Посмотрите на них, как на метафору, символизирующую юность, импульс и легкость» — комментирует саундтрек Яна Ясс.

В своей работе певица проводит параллель между характерным для подростков «юношеским максимализмом» и отношением взрослых людей к своим проблемам и взглядам. В молодые годы мир поделен на черное и белое, а правда всегда на твоей стороне: «не надо мне все объяснять, все выяснять. Набью тату, еще одну…». Парадоксально, но взрослые, снисходительно рассуждающие о юношеском максимализме, незаметно для себя зачастую поступают абсолютно так же.

Кстати, сама певица огромная фанатка татуировок, которые уже стали ее визитной карточкой, ведь даже глэм-готик мейк-ап в клипе повторяет тату на ее правом плече.

Сам клип снят в лайфстайл жанре, где зритель сможет погрузиться в атмосферу рок-будней певицы: в нем показан процесс написания и записи песни, подготовка к концерту, выступление, афтерпарти и, конечно же, момент создания татуировки.

«Тату» — это современная молодежная бунтарская работа, которая представляет из себя микс рока: гитарные аккорды в стиле 80-х в сочетании с классическими барабанными ритмами переносят в слушателей в начало тысячелетия, техно обработка, а характерная вокальная манера исполнения для глэм-рока и необычный узнаваемый вокал Яны задают новые тренды в российском музыкальном мире.

Трек доступен для прослушивания на всех музыкальных мировых площадках. Клип представлен на официальном YouTube-канале Яны Ясс, а также в сообществе Артиста на уже ставшей народной, платформе vk.com.

Яна Игоревна Джалю (Величко) – российский музыкант, певица, автор-исполнитель, писатель, философ, автор методики «Счастье без усилий», учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда», носитель учения древней тибетской философии Бон, наставник по осознанному счастью и медитации. Известна также под псевдонимом Яна Ясс.

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