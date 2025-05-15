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«Здравствуй, грусть!»: в сети представили кадры тонкой психологической драмы о взрослении, любви и ревности

editor
By editor
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здравствуй грусть - драма
Кадр из фильма «Здравствуй, грусть!»

В разгар лета 17-летняя девушка Сесиль живет на уединенной вилле у моря Французской Ривьеры – заводит романтические отношения с парнем Сирилом, общается с отцом-плейбоем Раймоном и его очередной возлюбленной Эльзой. Молодая девушка ищет впечатлений и собирается погрузиться в богемную жизнь без правил и обязательств, которую ведет ее отец. 

Но в один день ей объявляют, что вскоре должна приехать Анна Ларсен – подруга погибшей матери Сесиль, известный модельер, темпераментная женщина с устойчивыми моральными принципами. Девушка  удивлена: что может связывать легкомысленного отца и сдержанную Анну? Удивление Сесиль перерастает в возмущение, когда она узнает о внезапной женитьбе Анны и Раймона, способной окончательно разрушить безмятежность и размеренность ее жизни. 

В дебютном фильме режиссер и писательница Дурга Чу-Босе переносит на язык кино роман Франсуазы Саган. Движущими сюжет элементами оказываются взгляд, мимика и жесты персонажей, которых с изяществом и выразительностью играют звезды кино Клас Банг («Мастер и Маргарита», «Квадрат») и Хлои Севиньи («Детки», «Сломанные цветы», «Американский психопат», «Догвилль», «Зодиак»). Одним из открытий фильма стала актриса Лили Макинерни, которая исполнила роль Сесиль. В 2023 году она была номинирована на премию Film Independent Spirit Awards 2023 в категории «Лучший прорыв» за свою дебютную роль в фильме «Пальмы и линии электропередач». 

После публикации роман «Здравствуй, грусть!» 18-летней Франсуазы Саган стал бестселлером. Он был переведен на 22 языка и продан тиражом более 2 миллионов экземпляров по всему миру, сделав из молодой писательницы литературную икону. Шокировавший откровенным описанием сексуальности юной девушки, он резко контрастировал с трезвостью пуританских нравов послевоенной Франции. Критики назвали ее дебют шедевром независимой литературы. Молодая писательница стала голосом целого поколения, ищущего новый образ жизни.

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