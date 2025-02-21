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«Земский собор»: «Сайберия Нова» выпустит дополнение к игре «Смута»

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«Земский собор»: «Сайберия Нова» выпустит дополнение к игре «Смута»

editor
By editor
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земский собор - дополнение к игре смута
Изображение предоставлено пресс-службой «Сайберия Нова»

Компания «Сайберия Нова» приступила к разработке дополнения к игре «Смута» — «Земский собор». В центре повествования история казака Кирши, который волею случая оказался вовлечён в драматические события, происходившие в период проведения Земского собора, и сыграл важную роль в воцарении Михаила Романова. Выход игры при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») запланирован на 2025 год.

Главным действующим лицом «Земского собора» выступит казак Кирша — друг и соратник главного персонажа «Смуты» Юрия Милославского. Игра в жанре Adventure, повествует о значимых исторических событиях конца Смутного времени и роли, которую в этих событиях сыграли казаки. Повествование начинается с момента окончания основного сюжета игры «Смута» и затрагивает период проведения Земского собора. Кирша окажется невольно втянут в политическое противостояние. Помимо сюжетной линии, затрагивающей политическое противостояние, присутствует и не менее яркая любовная.

Сюжет дополнения «Земский собор» рассчитан на 5–7 часов прохождения. Отличается проект от «Смуты» тем, что акцент смещён от игры-повествования к геймплейной составляющей в жанре шпионского экшн-детектива.

«Земский собор, на котором к власти пришла династия Романовых, проходил 21 февраля 1613 года. Именно эти события легли в основу сюжета дополнения, над которым мы работаем с лета 2024 года. Реальные исторические события вписаны в контекст так, чтобы игрок почувствовал себя творцом отечественной истории и получил удовольствие от игрового процесса. Это принципиально новый продукт, с новыми механиками движений, анимации действий, атаки и защиты в бою, а логика некоторых игровых реакций определяется искусственным интеллектом. «Земский собор» — это ещё один взгляд на судьбоносные события становления нашей страны, воли русского народа, совести, чести и любви. Дополнение позволит совместить изучение истории, познание русской души и увлекательный гейминг», — рассказал креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.

События «Земского собора» развернутся в Москве и в ряде других локаций. В игре воссоздан исторический облик части Белого города на основе «Сигизмундова плана» 1610 года. Основные действия происходят зимой, поэтому локации переработаны в соответствии с новым сюжетом и временем года. Сюжет содержит в общей сложности не менее 30 игровых квестов, больше половины из которых сюжетные. Для большей атмосферности некоторые сюжетные линии будут представлены в жанре мистического реализма.

В игре представлены новые игровые и неигровые персонажи, все они получили новые «зимние» текстуры. У игры предполагается новая музыкальная тема и уникальные мелодии.

Сюжет «Земского собора»

Действие происходит в период подготовки и проведения Земского собора 1613 года по выбору царя. Кирша далёк от политики, он отправляется из Москвы на поиски денег и приключений, которые не заставили себя ждать: на лесной дороге отбив у поляков двух русских пленных, Кирша за плату сопровождает их в Москву — пленники оказываются делегатами Земского собора. Спасение делегатов становится отправным событием сюжета, который повествует о том, как Кирша ввязывается в политическую борьбу между фракциями, желающими посадить на русский престол своего кандидата.

Сюжет дополняет яркая любовная история. Кирша встречает Алёну — бывшую служанку Анастасии Шалонской из основного сюжета «Смуты» — с которой у казака начинали завязываться романтические отношения. Выясняется, что Настя отпустила Алёну на волю и для Кирши сей факт открывает новые перспективы в устроении личной жизни. Остаётся лишь в очередной раз спасти страну от происков врагов и жить долго и счастливо!

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