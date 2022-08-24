Жаркий OPEN AIR под названием «ЛЕТО. ДРАЙВ. ЭКСТРИМ» в парке «Сказка»

27 августа в парке развлечений «Сказка» состоится самое ожидаемое событие этого сезона — жаркий OPEN AIR под названием «ЛЕТО. ДРАЙВ. ЭКСТРИМ». В последние выходные лета гости парка смогут зарядиться мощной энергией позитива, чтобы этот яркий сезон запомнился надолго!

Вечеринка под открытым небом пройдёт с 19:00 до 23:00. Программа начнётся со зрелищного выступления команды Freestylesport, где зрители смогут увидеть брейк-данс и фристайл шоу, набирающее популярность трикинг шоу и экстремальное выступление BMX Flatland, а также акробатическое шоу джамперов и конкурсы с крутыми подарками от партнёров парка.

Эстафету заряда на позитив примет самый крутой создатель московских вечеринок Soul Kitchen, саундпродюсер Ваня Nanik, композитор, участник проектов Первого канала «Голос» и «Победитель» Александр Бабенко. Все они выступят в парке развлечений, чтобы сделать незабываемую вечеринку под открытом небом!

Погрузиться в фантастическую атмосферу помогут «Pandora Show», а самый динамичный сет от DJ KARIMOV зарядит энергией и унесёт в ритмы танца абсолютно каждого участника самого жаркого OPEN AIR в истории этого сезона!

Но это ещё не всё, также для всех гостей парка 27 августа с 14:00 до 18:00 состоится дневная развлекательная программа, где каждый гость сможет принять участие в игре «охота за лайками», в молодежном челлендж шоу, в интерактивной программе «Дико тусим» с танцевальным мастер-классом «TikTok dance». А также зажечь на пенной вечеринке и поучаствовать в танцевальной программе «GIF dance», которая завершится сказочным конфетти.

Не пропустите самый драйвовый OPEN AIR в парке развлечений Сказка и завершите ярко это лето с нами!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.