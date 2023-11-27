Ждать ли зрителям продолжения сериала «Зумеры»

Зрители интригующего веб-сериала «Зумеры», представленного 28 сентября 2023 года на платформе вертикальных видео Yappy, с нетерпением ждут продолжения. Проект, закончившийся отчислением героев из школы, на самом деле продолжили совсем иначе, но как именно, станет известно в новых сериях «Зумеров», которые совсем скоро выйдут на Yappy. Нелепый промах или осознанный вызов? В последствиях поступков героев сериала и предстоит разобраться зрителям.

Главные герои веб-сериала «Зумеры» - молодая учительница-практикантка и её ученики-старшеклассники. Выпускница педагогического вуза ищет подход к парням и девушкам, которые переживают трудности подросткового возраста, но уже должны задуматься о том, кем они станут во взрослой жизни. Ученики испытывают первые серьезные чувства, принимают первые важные решения, стремятся заявить о себе, стараются понять свои возможности и увидеть перспективы.

Из сериала можно узнать о тонкостях воспитания трудных подростков, в частности, почему нельзя кормить троллей, как решить конфликт за 24 часа, как жить, когда ты не в курсе, что стал лучше, и другие важные вопросы, которые задают герои «Зумеров».

Главную роль учительницы исполнила педагог Алена Белева – призер конкурса «Педагоги года Москвы» в номинации «Сердце отдаю детям». Режиссер веб-сериала – Даниэл Ким, автор клипов Gayazov Brothers, Вани Дмитриенко, Хабиба, Рамиля и других ультрамодных исполнителей. В проекте заняты молодые актеры и блогеры Олег Чугунов, Виталий Андреев, Ваша Маруся, Алия Еникеева, Сеня Бардаш, Саша Алексеев, Владимир Урм, Николай Гасымов, Елизавета Евсеева. Над сценарием «Зумеров» работали Серафим Чихладзе, автор короткометражных фильмов «Долгая жизнь стукача» и «Мой друг зомби», дипломант российского этапа 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, и Степан Савинский, выступивший и в качестве продюсера. В команду веб-сериала также вошли оператор Альфред Марванов и продюсер Саша Линт. Генеральный продюсер проекта генеральный директор «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По словам авторов проекта, они хотят показать на примере «трудного» класса обычной общеобразовательной школы, как меняется система образования в России, какие возможности для самореализации открыты для молодых ребят. В каждой серии герои будут делать важный для себя выбор. Они пройдут путь от неудач к успехам и уверенности в себе и завтрашнем дне.

- Сделайте свой выбор — вам пора. Вы все — личности, и это правда, - именно эти реплики звучат из уст героев сериала.

«Зумеры» стали не только первым сериалом в Yappy, но и первым веб-сериалом, снятым Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», а также новым опытом для кинопродюсера Фёдора Попова. Съёмки сериала проходили в московских школах, его главные герои – «трудные» девятиклассники в исполнении популярных молодых актеров и блогеров.

Платформа Yappy выбрана для запуска сериала не случайно. Основная аудитория Yappy – молодые ребята, ровесники героев сериала. Вертикальные видео создают эффект присутствия и помогают сделать повествование более личным, доверительным.

На сегодняшний день снято 32 серии продолжительностью по одной минуте каждая – итого 4 сезона по восемь серий. Вот только вопросительный знак после слова «Конец» в финальной серии наводит на мысли, что четырьмя сезонами проект не ограничится…

Фото – «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»