«Женщины-лидеры-2023»: Национальная премия состоится в Москве 3 марта

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Успешные женщины-предприниматели, топ-менеджеры, государственные и общественные деятели России станут лауреатами престижной награды: Национальная Премия «Женщины-Лидеры-2023».

Премия приурочена к празднованию Международного Женского Дня, торжественная церемония с фуршетом и концертной программой состоится в Москве, в отеле «Шератон Палас Москва». Организатором является влиятельное деловое сообщество России - бизнес-клуб RU TALKS и Евразийский Торгово-Промышленный Союз (ЕТПС).

Номинантами стали:

  • Ирина Волынец - уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, кандидат в президенты России 2018 г., член RU TALKS;
  • Татьяна Грабович — кандидат юридических наук, руководитель управления ПАО НК «Роснефть»; лауреат премии «Говорит Россия-2022», член RU TALKS;
  • Яна Крухмалёва - генеральный директор RiscGap, член RU TALKS;
  • Нина Ручкина - основатель «Русские в моде», член RU TALKS;
  • Мария Маслянская - топ-менеджер Государственной Корпорации, эксперт по логистике и коммерции, член RU TALKS;
  • Анна Атаманова - руководитель направления крупной страховой компании;
  • Надежда Лысенко - общественный деятель, основатель международного конкурса красоты «Мисс и Миссис Земля»;
  • Екатерина Крюкова - кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог, член RU TALKS;
  • Наталья Скворчевская - основатель бегового сообщества «INFORRUNNING», персональный тренер и сертифицированный специалист по движению, преподаватель и методолог в сфере беговых направлений;
  • Татьяна Чибиняева - независимый директор, эксперт по карьере.  Автор книги «Главный по финансам. Как стать сильным финансовым директором»;
  • Наталья Трофимова - основатель и генеральный директор консалтинговой компании TROFORT;
  • Валерия Ткачева — журналист, политобозреватель, волонтёр СВО;
  • Юлия Пархоменко - генеральный директор тренингово-консалтинговой компании BIZTRAIN.

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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