«Женщины-лидеры-2023»: Национальная премия состоится в Москве 3 марта

Успешные женщины-предприниматели, топ-менеджеры, государственные и общественные деятели России станут лауреатами престижной награды: Национальная Премия «Женщины-Лидеры-2023».
Премия приурочена к празднованию Международного Женского Дня, торжественная церемония с фуршетом и концертной программой состоится в Москве, в отеле «Шератон Палас Москва». Организатором является влиятельное деловое сообщество России - бизнес-клуб RU TALKS и Евразийский Торгово-Промышленный Союз (ЕТПС).
Номинантами стали:
- Ирина Волынец - уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, кандидат в президенты России 2018 г., член RU TALKS;
- Татьяна Грабович — кандидат юридических наук, руководитель управления ПАО НК «Роснефть»; лауреат премии «Говорит Россия-2022», член RU TALKS;
- Яна Крухмалёва - генеральный директор RiscGap, член RU TALKS;
- Нина Ручкина - основатель «Русские в моде», член RU TALKS;
- Мария Маслянская - топ-менеджер Государственной Корпорации, эксперт по логистике и коммерции, член RU TALKS;
- Анна Атаманова - руководитель направления крупной страховой компании;
- Надежда Лысенко - общественный деятель, основатель международного конкурса красоты «Мисс и Миссис Земля»;
- Екатерина Крюкова - кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог, член RU TALKS;
- Наталья Скворчевская - основатель бегового сообщества «INFORRUNNING», персональный тренер и сертифицированный специалист по движению, преподаватель и методолог в сфере беговых направлений;
- Татьяна Чибиняева - независимый директор, эксперт по карьере. Автор книги «Главный по финансам. Как стать сильным финансовым директором»;
- Наталья Трофимова - основатель и генеральный директор консалтинговой компании TROFORT;
- Валерия Ткачева — журналист, политобозреватель, волонтёр СВО;
- Юлия Пархоменко - генеральный директор тренингово-консалтинговой компании BIZTRAIN.
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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