Женская лига журналистов и блогеров объявила о старте конкурса для детских творческих студий

Конкурс социальных видеороликов «Простые правила» стартует зимой 2023 года. Организаторами выступят Женская Лига журналистов и блогеров , Ассоциация «Все вместе», Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Саунд Аут», АНО «Творческие образовательные технологии», Кемеровская Региональная Общественная Организация родителей детей-инвалидов «Особое Детство».

«Тепло на душе, тепло в глазах». 2016. Художник Александра Неснова

К участию в конкурсе будут приглашены детские студии анимации и медийного контента. Их командам будет предложено создать серию социальных роликов, которые потом будут транслироваться на телевидении в регионах и на didgital-площадках.

«Идея такого конкурса возникла в 2022 году, после того, как наша команда включилась в проект «Русское пространство». Его при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив реализовывал Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Саунд Аут» Елены и Антона Мойсеенко. Мы увидели, насколько интересный контент создают дети в творческих студиях и насколько вдумчиво их наставники помогают воплощать замысел. Сейчас работаем над Положением, вскоре запустим лендинг конкурса, где можно узнать детали. Важный момент: победители получат премию и возможность разместить ролики в медиа. Пилотной площадкой для конкурса станет Кемеровская область — детским творческим студиям этого региона мы предложим первыми поучаствовать в проекте», — поделилась подробностями председатель Женской Лиги журналистов и блогеров Елена Рыленкова.

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