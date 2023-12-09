Женский облик металлургической отрасли

Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская выступила на панельной дискуссии «Женское лидерство как инструмент создания рабочего места будущего», которая прошла в рамках 27-й Международной выставки и форума «Безопасность и охрана труда». На мероприятии обсудили условия труда и гендерное равенство, женский бизнес и роль женщин в экономической, международной, социальной и культурной жизни России. Спикерами сессии выступили: Мария Захарова, Директор ДИП МИД России, Татьяна Минеева, Бизнес-Омбудсмен, Анна Нестерова, Председатель российской части Женского делового альянса БРИКС, Гюнай Абилова, Директор Международной Школы БРИКС+, и др.

Ирина Казовская напомнила, что с момента основания в 2015 году ключевой задачей Алюминиевой Ассоциации является создание и продвижение новой высокотехнологичной продукции, освоение новых рынков, расширение мощностей. Металлургия традиционно считается отраслью, где преобладают мужчины. Например, в одном из крупнейших в мире производителей алюминия – компании РУСАЛ - доля женщин в рабочих специальностях составляет 20%, средних специалистах – 55%, а в менеджменте – 18%. Однако, эти показатели растут с каждым годом.

Женское лидерство – это не борьба за первенство, это расширение возможностей развития для любой компании и отрасли. Это – основа экономической и социальной стабильности общества. Женщина во многом играет созидательную роль и нацелена на сохранение и повышение эффективности компании. Огромный пласт кропотливой и зачастую рутинной работы, где необходима внимательность к деталям делают женщины.

«Мы живем в России, где гендер не довлеет над профессионализмом, опытом и компетенциями, у каждого есть возможность реализации в любимом деле. Компании, в топ-менеджменте которых есть женщины, обречены на успех», - отметила Ирина Казовская.