Жестков Александр

Александр Жестков – журналист, писатель, медиаменеджер, путешественник. С 1997 по 2017 гг. обозреватель, автор и ведущий, руководитель программ на федеральных телеканалах «Россия 1», НТВ, РЕН ТВ, МИР. С 2019 по 2022 гг. руководитель пресс-офиса ВДНХ. Признан профессиональным сообществом «Пресс-секретарем года-2019» в России. Объясняет сложные процессы в истории и архитектуре коротко и простыми словами. Находит необычные факты об известных местах. Предлагает новые маршруты. Автор книг и телепередач об архитектуре, истории, урбанистике и транспорте.
«Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений»: необычную книгу представили на выставке «Россия» на ВДНХ, 2024