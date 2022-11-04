Жители Подмосковья стали лауреатами премии «Гордость нации – 2022»

В Москве прошла церемония награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации – 2022». Награды вручили в семи основных и одной специальной номинациях.

Конкурс на соискание премии проводится Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, комитета Государственной Думы по делам национальностей и Федерального агентства по делам национальностей.

Премия направлена на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развитие добровольческого движения, мотивацию личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства российской нации.

В специальной номинации «Народов много – Родина одна» за укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей победу праздновала семья Шемякиных из города Люберцы.

Татьяна и Дмитрий женаты 14 лет, воспитывают двухлетних двойняшек. Услышав об эвакуации детей, оставшихся без попечения родителей, из Донецка и Луганска, супруги решили помочь. Они взяли в семью семерых братьев и сестер из эвакуированного детского дома и выяснили, что у них есть еще две сестренки в Доме ребенка. Их тоже решили забрать, чтобы не разлучать семью. Так у Шемякиных стало 11 детей.

В номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» лауреатом III степени стала руководитель Интернационального Дома дружбы Татьяна Ключникова из города Пушкино.

По ее инициативе разработаны экскурсии по национальным гостиным, программа для школьников по изучению русской культуры, цикл занятий по этнотуризму и народным промыслам. Этнотеатр «Потеха» и семейный вокальный ансамбль «Барвинок» стали площадкой для выявления одаренных детей и реализации их творческого потенциала, визитными карточками Подмосковья.

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