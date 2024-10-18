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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЖители столичного региона стали чаще посещать подмосковные усадьбы русских писателей и поэтов

Жители столичного региона стали чаще посещать подмосковные усадьбы русских писателей и поэтов

editor
By editor
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вяземы

Жители столичного региона стали чаще интересоваться и планировать поездки в подмосковные усадьбы, связанными с русскими писателями и поэтами. С начала года трафик на сайтах родовых поместий увеличился на 18%. Больше всего внимание привлекают усадьбы «Захарово» и «Вязёмы», где прошло детство А.С. Пушкина, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенного трафика.

В Подмосковье сохранилось около 200 дворянских усадеб и советских дач, среди которых есть как довольно простые деревянные домики, так и настоящие дворцы, шедевры модернизма и родовые гнезда поэтов и писателей.

Последние особенно сильно полюбились москвичам в этом году. С января по сентябрь 2024 года они изучали информацию о посещении на сайтах литературных усадеб на 18% чаще, чем в том же периоде прошлого года. Топ возглавил единственный в стране музей-заповедник А.С. Пушкина, который включает в себя усадьбы «Захарово» и «Вязёмы» — поэтическая родина писателя. По данным аналитиков, трафик на сайте музея-заповедника за год вырос в шесть раз.

Второе и третье место разделили усадьба «Мелихово», ставшая одним из главных музеев А.П. Чехова в стране, и «Даровое» — место, где прошли детские годы Ф.М. Достоевского. Онлайн-площадки двух музейных центров москвичи с января по сентябрь 2024-го посещали вдвое чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

У столичных жителей также вырос интерес и к поместьям, не имеющим прямого отношения к литераторам. Так, лидером стала усадьба «Белая дача» с 230-летней историей, где в 2023 году открыли музей памяти семьи императора Николая II. С начала года ее сайт изучали почти в 30 раз чаще. Также в топ вошли усадьба Апраксиных (+31 %), известная с XVIII века своим крепостным театром, и «Остафьево» (+26 %), где собирался весь свет творческой интеллигенции XIX века.

«Для того, чтобы абоненты смогли проникнуться историей и прочувствовать дух ушедшей эпохи, изучив на месте факты о значимых местах через смартфон, мы цифровизировали подмосковный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, объединяющий три усадьбы: Шахматово, Боблово и Тараканово. С помощью новой базовой станции инженеры смогли обеспечить территорию музея-заповедника связью и мобильным интернетом с максимальной скоростью свыше 190 Мбит/с. Теперь наши абоненты смогут с большим комфортом прикасаться к прошлому и делиться своими впечатлениями в соцсетях на высоких скоростях», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

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