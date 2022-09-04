«Живопись света»: Политехнический музей приглашает фотохудожников на практикум с погружением в историю

Политехнический музей открыл прием заявок для участия в научно-художественном практикуме по изучению ранних фототехник и созданию новых произведений. Занятия будут проходить с 23 сентября по 1 октября 2022 года. Партнеры проекта — Школа Родченко и Серпуховский историко-художественный музей.

Фотоаппарат стереоскопический, формат 4,5х6 см. Германия. 1910-1912. Из коллекции Политехнического музея

Участникам практикума «Живопись света» предстоит погрузиться в историю фотографии, теорию и практику первых способов фотографической печати. Они познакомятся с техниками съемки на пленочную и цифровую камеру, с негативно-позитивным процессом, освоят метод фотограмм и увидят, как разные виды фототехники влияют на эстетическую и художественную сторону снимка. С участниками практикума будут работать опытные специалисты: Алла Афонина, фотограф, преподаватель Школы Родченко, и Наталья Фукс, искусствовед, куратор Политехнического музея.

Один из дней практикума будет посвящен изучению фотографической коллекции Политехнического музея. Участники получат доступ в фонды и смогут увидеть редкие экспонаты, в том числе фототехнику конца XIX — начала XX века. В другой день состоится выезд в Серпуховский историко-художественный музей для изучения техник печати, которыми пользовались фотографы-пикториалисты начала XX века. Также участники практикума познакомятся с наследием Николая Андреева — классика российской пикториальной фотографии, которому посвящена выставка «Живопись света», открытая в Серпухове при участии Политехнического музея с 14 сентября 2022-го по 14 января 2023 года. Лабораторная часть практикума состоится в Школе Родченко в Москве.

Программа практикума построена таким образом, что фотохудожники смогут осуществить свои идеи, соблюдая баланс между теоретической частью и практикой печати в фотолаборатории. Программа ориентирована на групповую и индивидуальную работу и включает рекомендации преподавателей, самостоятельную съемку в городской среде и проявку. Занятия будут проходить в двух группах: взрослой и подростковой (12–15 лет). Ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте Политехнического музея.

Для участия в практикуме «Живопись света» необходимо оформить заявку по ссылке не позднее 15 сентября 2022 года. К ней нужно приложить портфолио и мотивационное письмо. Отобранные участники будут оповещены до 20 сентября. Для них участие, включая проезд до Серпухова и обратно, будет бесплатным. Но потребуется иметь собственную фотокамеру и расходные материалы.

Участники практикума также получат возможность представить свои работы на выставке Политехнического музея «Первый век фотографии» в 2023 году.

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