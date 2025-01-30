«Живые алгоритмы»: VS Gallery представляет выставку на стыке математики и художественных форм

VS Gallery представляет персональную выставку художника-резидента галереи Данила Карамушкина «Живые алгоритмы», иллюстрирующую то, как математические решения переплетаются с философскими размышлениями о природе бытия. В экспозиции будет представлено свыше 30 объектов — путем математического программирования были созданы 3D-модели, которые затем обрели физическую форму.

В своем искусстве Данил Карамушкин исследует глубокую взаимосвязь математики и материальности. В цифровых композициях он использует строгие алгоритмы, чтобы создавать сложные паттерны, которые служат отправной точкой для его скульптур. Этот процесс открывает новую грань симбиоза программирования и классических методов работы со скульптурой, где холодный расчет, присущий математическим вычислениям, сосуществует с теплотой и природной текстурой керамического материала.

В рамках выставки будет представлена новая коллекция керамических и фарфоровых скульптур, выполненных в стиле модульного конструктивизма. Этот стиль позволяет Карамушкину играть с геометрическими формами и пространственными взаимоотношениями и создавать работы, которые кажутся одновременно строгими и гармоничными. Каждая скульптура — это результат тщательного планирования и вычислений, которые обретают форму при помощи 3D-печати.

Отдельно на выставке будут показаны генеративные видео — они визуализируют процесс трансформации алгоритма в трехмерную форму. Эти цифровые произведения не просто дополняют выставку, а становятся важной частью повествования, раскрывая магию того, что происходит на границе между числом и материей.

Данил Карамушкин исследует возможности работы с материалом, используя новые технологии, а также традиционные методы в современном интерпретации. Преобразует алгоритмы в осязаемые предметы дизайна и искусства. Исследует инструменты формообразования, новые методы и цели. Резидент VS Gallery. Работы Данила также были представлены на групповых выставках в Русском музее, Московском музее современного искусства (ММОМА), Пермском музее современного искусства (PERMM), мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ, CICA Museum в Корее.