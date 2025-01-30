РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква«Живые алгоритмы»: VS Gallery представляет выставку на стыке математики и художественных форм

«Живые алгоритмы»: VS Gallery представляет выставку на стыке математики и художественных форм

editor
By editor
63
Данил Карамушкин Module F
Данил Карамушкин. Module F

VS Gallery представляет персональную выставку художника-резидента галереи Данила Карамушкина «Живые алгоритмы», иллюстрирующую то, как математические решения переплетаются с философскими размышлениями о природе бытия. В экспозиции будет представлено свыше 30 объектов — путем математического программирования были созданы 3D-модели, которые затем обрели физическую форму.

В своем искусстве Данил Карамушкин исследует глубокую взаимосвязь математики и материальности. В цифровых композициях он использует строгие алгоритмы, чтобы создавать сложные паттерны, которые служат отправной точкой для его скульптур. Этот процесс открывает новую грань симбиоза программирования и классических методов работы со скульптурой, где холодный расчет, присущий математическим вычислениям, сосуществует с теплотой и природной текстурой керамического материала.

В рамках выставки будет представлена новая коллекция керамических и фарфоровых скульптур, выполненных в стиле модульного конструктивизма. Этот стиль позволяет Карамушкину играть с геометрическими формами и пространственными взаимоотношениями и создавать работы, которые кажутся одновременно строгими и гармоничными. Каждая скульптура — это результат тщательного планирования и вычислений, которые обретают форму при помощи 3D-печати.

Отдельно на выставке будут показаны генеративные видео — они визуализируют процесс трансформации алгоритма в трехмерную форму. Эти цифровые произведения не просто дополняют выставку, а становятся важной частью повествования, раскрывая магию того, что происходит на границе между числом и материей.

Данил Карамушкин исследует возможности работы с материалом, используя новые технологии, а также традиционные методы в современном интерпретации. Преобразует алгоритмы в осязаемые предметы дизайна и искусства. Исследует инструменты формообразования, новые методы и цели. Резидент VS Gallery. Работы Данила также были представлены на групповых выставках в Русском музее, Московском музее современного искусства (ММОМА), Пермском музее современного искусства (PERMM), мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ, CICA Museum в Корее.

Предыдущая статья
Выставка «Лабораторные часы» открылась в галерее PENLAB
Следующая статья
В Красногорском филиале Музея Победы представили выставку «Хранители реликвий»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru