«Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» премьера документального фильма

Фильм-портрет, написанный Миклухо-Маклаем-младшим снят в честь 175-летия выдающегося ученого и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. Документальная кинолента впервые рассказывает о всех самых важных этапах яркой биографии выдающегося ученого и путешественника. И, поскольку герой фильма жил еще полтора века назад, роль основного рассказчика взял на себя ведущий фильма, а его проводником в этом исследовании стал потомок и полный тезка Николай Николаевич Миклухо-Маклай.
Фильм многогранный, как и сама биография героя. У зрителя есть немало источников информации. В фильме приняли участие известные люди нашего времени: заведующий кафедрой истории и культурологии Санкт-Петербургского морского технического университета Александр Массов, директор знаменитой Кунсткамеры Андрей Головнев, ректор Петербургского Университета путей сообщения Александр Панычев, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, вице-президент Русского Географического общества Кирилл Чистяков и многие другие.
Фильм повествует о семье, детстве и юности, личностном становлении героя, экспедициях по миру, его научных исследованиях и их значении для мировой науки и человечества в наши дни. Зритель узнает и о первой любви, и о том, почему Николай Николаевич некоторое время провел в Петропавловской крепости, о причинах, по которым молодой ученый отправился в один из самых опасных уголков нашей планеты того времени — остров Новую Гвинею.
Документальный фильм «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» станет интересен самой широкой аудитории, всем зрителям, кто любит историю и путешествия и в ком живет жажда открытий и новых знаний, ведь недаром не одно поколение воспитывалось на книгах и фильмах о Миклухо-Маклае.
Фильм будет представлен на федеральных и региональных каналах России и за рубежом для англоязычной аудитории в 2021 году. Однако уже сегодня фильм доступен для пользователей интернета на YouTube, на странице Фонда им. Миклухо-Маклая и на сайте СМИ «АртМосковия»:
Фильм подготовлен Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт‑Петербурга.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.