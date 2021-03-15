«Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» премьера документального фильма

Фильм-порт­рет, напи­сан­ный Миклу­хо-Макла­ем-млад­шим снят в честь 175-летия выда­ю­ще­го­ся уче­но­го и путе­ше­ствен­ни­ка Н.Н. Миклу­хо-Маклая. Доку­мен­таль­ная кино­лен­та впер­вые рас­ска­зы­ва­ет о всех самых важ­ных эта­пах яркой био­гра­фии выда­ю­ще­го­ся уче­но­го и путе­ше­ствен­ни­ка. И, посколь­ку герой филь­ма жил еще пол­то­ра века назад, роль основ­но­го рас­сказ­чи­ка взял на себя веду­щий филь­ма, а его про­вод­ни­ком в этом иссле­до­ва­нии стал пото­мок и пол­ный тез­ка Нико­лай Нико­ла­е­вич Миклухо-Маклай.

Фильм мно­го­гран­ный, как и сама био­гра­фия героя. У зри­те­ля есть нема­ло источ­ни­ков инфор­ма­ции. В филь­ме при­ня­ли уча­стие извест­ные люди наше­го вре­ме­ни: заве­ду­ю­щий кафед­рой исто­рии и куль­ту­ро­ло­гии Санкт-Петер­бург­ско­го мор­ско­го тех­ни­че­ско­го уни­вер­си­те­та Алек­сандр Мас­сов, дирек­тор зна­ме­ни­той Кунст­ка­ме­ры Андрей Голов­нев, рек­тор Петер­бург­ско­го Уни­вер­си­те­та путей сооб­ще­ния Алек­сандр Паны­чев, рек­тор Санкт-Петер­бург­ско­го гор­но­го уни­вер­си­те­та Вла­ди­мир Лит­ви­нен­ко, вице-пре­зи­дент Рус­ско­го Гео­гра­фи­че­ско­го обще­ства Кирилл Чистя­ков и мно­гие другие.

Фильм повест­ву­ет о семье, дет­стве и юно­сти, лич­ност­ном ста­нов­ле­нии героя, экс­пе­ди­ци­ях по миру, его науч­ных иссле­до­ва­ни­ях и их зна­че­нии для миро­вой нау­ки и чело­ве­че­ства в наши дни. Зри­тель узна­ет и о пер­вой люб­ви, и о том, поче­му Нико­лай Нико­ла­е­вич неко­то­рое вре­мя про­вел в Пет­ро­пав­лов­ской кре­по­сти, о при­чи­нах, по кото­рым моло­дой уче­ный отпра­вил­ся в один из самых опас­ных угол­ков нашей пла­не­ты того вре­ме­ни — ост­ров Новую Гвинею.

Доку­мен­таль­ный фильм «Жизнь и путе­ше­ствия Миклу­хо-Маклая» ста­нет инте­ре­сен самой широ­кой ауди­то­рии, всем зри­те­лям, кто любит исто­рию и путе­ше­ствия и в ком живет жаж­да откры­тий и новых зна­ний, ведь неда­ром не одно поко­ле­ние вос­пи­ты­ва­лось на кни­гах и филь­мах о Миклухо-Маклае.

Фильм будет пред­став­лен на феде­раль­ных и реги­о­наль­ных кана­лах Рос­сии и за рубе­жом для англо­языч­ной ауди­то­рии в 2021 году. Одна­ко уже сего­дня фильм досту­пен для поль­зо­ва­те­лей интер­не­та на YouTube, на стра­ни­це Фон­да им. Миклу­хо-Маклая и на сай­те СМИ «Арт­Мос­ко­вия»:

Фильм под­го­тов­лен Фон­дом им. Миклу­хо-Маклая при под­держ­ке Пра­ви­тель­ства Санкт-Петер­бур­га и Коми­те­та по куль­ту­ре Санкт‑Петербурга.

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