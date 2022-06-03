Жизнь как побег. Анимадок режиссера Аси Гусевой выходит в прокат

6 июня в день рождения Пушкина в более чем 20 городах России выходит в прокат фильм «Пушкин-Битов-Габриадзе. ПОБЕГ». Анимадок режиссера Аси Гусевой — это неожиданный взгляд на последнюю дуэль А.С. Пушкина и природу творчества в целом.

«Болдинская осень» — эти слова мы все помним со школьной скамьи. Мы не помним точно, зачем Пушкин туда поехал, но помним, что он написал там всё! На самом деле, Болдинских осеней в жизни русского классика было три: 1830, 1833 и 1834. И о них пойдет рассказ в документальном фильме, который выходит в отечественный прокат в июне.

Русский писатель Андрей Битов и грузинский художник Резо Габриадзе говорят о Пушкине. Это последняя съемка двух выдающихся деятелей культуры. Андрей Битов размышляет о последних шести годах жизни Пушкина, которые охватили период после ссылки и Михайловского, вобрали в себя три осени в Болдино и завершились дуэлью Пушкина с Дантесом. Он предлагает свой ключ к Пушкину, писателю, по мнению Битова, очень кризисному, для которого каждая поездка в Болдино была творческим побегом ради разрешения очередного кризиса. При всей серьезности и глубине поднятой темы, здесь нет мрачности. Автор и режиссер картины Ася Гусева представляет ее не как академическое литературоведение, а скорее, как фильм-хулиганство. Благодаря самому Пушкину и старинной игре в комиксы о нем Битова и Габриадзе, рассказ о самых трагических обстоятельствах получился легким и даже иногда смешным. Интервью героев пронизаны графикой самого Пушкина и рисунками Габриадзе, легкой и изобретательной анимацией Марии Ермаковой.

«Тема побега сейчас, пожалуй, звучит даже слишком часто, — рассказывает о замысле фильма Ася Гусева. — Но мы раскрываем ее в ином, я бы сказала противоположном контексте. Побег не как эскапизм, когда ты убегаешь от реальности. А как раз наоборот: когда ты убегаешь от суеты, для того чтобы делать то, что ты должен делать. Путь к себе, где в тишине и концентрации рождается творчество и смыслы». Побег как необходимость для многих творческих и думающих людей».

Возможность уединиться, отрешиться от всего бытового, земного, заняться исключительно своим предназначением. Это сродни уединению в монастыре, уходу в пустынь. К этому и стремился Пушкин, когда хотел все бросить и уехать в Михайловское, в Болдино – совершить побег от всех и всего, что отвлекало, не давало сосредоточиться. «Ты не можешь себе вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть в деревне стихи писать», — писал он П.А. Плетневу. Собственно, об этом получился фильм «Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег».

С 6 июня фильм можно будет увидеть в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Самары, Екатеринбурга, Хабаровска, Томска, Севастополя, Новосибирска, Калининграда, Воронежа, Красноярска, Перми, Саратова, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Челябинска.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Показы проходят при поддержке Министерства культуры РФ и Издательского дома «Коммерсантъ».

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