ЖК «Митинский лес» вошел в список аккредитованных новостроек Газпромбанка

Жилой квартал «Митинский лес» включен в список объектов, аккредитованных Газпромбанком. Это позволяет получить в банке ипотечный кредит на приобретение квартиры в ЖК.

Новый масштабный ЖК «Митинский лес» представляет собой проект комфорт-класса от группы компаний «ПИК», который возводится в районе СЗАО Митино. Высотный объект состоит из монолитных корпусов высотой от 24 до 32 этажей со строгой лаконичной архитектурой и эффектной наружной отделкой из износостойких цветных плит

Газпромбанк предлагает линейку ипотечных программ, в том числе ипотеку на жилье в новостройках, а также программы для приобретения квартир на вторичном рынке и для рефинансирования ранее взятых кредитов.

Ознакомиться с условиями ипотечных программ и подать заявку можно на сайте по предложенной ссылке.

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