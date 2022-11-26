Жюри Russian Creative Awards выберет победителей-лидеров креативной экономики России

Большое Жюри определит победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Из 50 заявок, вошедших в шорт-лист Премии, выберут лучшие. Победители каждой из 11 номинаций будут объявлены на торжественной церемонии награждения 1 декабря в КЗ «Зарядье» (Москва).

Жюри определит наиболее достойные проекты года в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион», «Креативный социальный проект». В этом году была учреждена также «Специальная номинация», в которой победителя выберет Организационный комитет Премии из общего числа заявок. Всего на высшую награду для креативного сообщества страны претендовали около 2 000 инициатив и профессионалов со всей страны.

В состав жюри вошли 33 представителя из Москвы и других регионов России: ведущие профессионалы и лидеры креативных индустрий, руководители общественных и образовательных организаций, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов, государственных и частных компаний, признанные лидеры мнений и популяризации российского креативного бизнеса. Среди них:

руководитель Московской школы управления СКОЛКОВО Александр Ким,

президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова,

главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева,

вице-президент банка ВТБ, коммерческий директор ООО ВТБ Арена Наталья Малинова,

генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров,

генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова,

председатель правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Татьяна Ушкова,

председатель «Деловой России», председатель Совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик,

главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов,

президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит,

генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов

СЕО группы медиакомпаний RTVI Ольга Пивень,

российский писатель, публицист, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин,

профессор, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда,

заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров,

президент Российского книжного союза Сергей Степашин и другие.

Члены жюри высказали свое экспертное мнение о значимости проведения Russian Creative Awards:

«Премия в сфере креативных индустрий — яркое подтверждение того, что в России огромное количество талантливых людей, способных придумать и реализовать по-настоящему интересные проекты. Стремительное развитие цифровых технологий не изменило самого главного в креативной среде — человеческого подхода. Невозможно никакой программой заместить талант, душу и творческую энергию. Творческие люди всегда были основным ресурсом для государства, двигателем созидательных процессов. Каждый из вас внес огромный вклад в развитие креативных индустрий в России. Отрадно, что количество заявок на Russian Creative Awards растет. Это говорит о том, что наша земля никогда не оскудеет на таланты», — прокомментировал Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг».

«Невероятно вдохновляет тот факт, что в России такое количество талантливых людей. Воплощение их идей — мощнейший драйвер развития нашего общества, особенно в непростые турбулентные времена. Безусловно, премия Russian Creative Awards как единая площадка, которая охватывает абсолютно все креативные индустрии, играет огромную роль — систематизирует лучшие практики, рождает коллаборации и новое созидательное сотрудничество. Получить высшую награду в отрасли — это сильная эмоциональная подзарядка и мотивация. Уверена, по результатам конкурса мы увидим целое созвездие ярких проектов», — отмечает Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», лидер рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 2021-2022, член Общественного совета при Росмолодежи.

«Тысячи людей в нашей стране сегодня работают в креативных индустриях. Именно такая экономика «нового поколения» может стать мощным драйвером роста благосостояния и повышения качества жизни в российских регионах. Залог этого — системный подход к поддержке креативных отраслей, отдельных предпринимательских проектов, равно как и масштабирование лучших практик на всю страну. Важнейшую роль в этом, безусловно, играет национальная премия Роскультцентра и АНО «Креативная экономика», — считает Алексей Репик, председатель «Деловой России», председатель совета директоров группы компаний «Р‑Фарм».

«Креативные индустрии — одно из новых и самых перспективных направлений российской экономики. В сложившейся в мире ситуации Russian Creative Awards — это возможность заявить о себе. Именно сейчас настало время вкладываться в креативные индустрии, развивать их и совершенствоваться. Вспомните уроки истории: мода на все русское возникает снова и снова, как только ее пытаются осудить или предать забвению. То, что делают номинанты премии сегодня, завтра станет популярным во всем мире», — считает Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

«Russian Creative Awards — награда кросс-индустриальная и не имеет аналогов в мире. Премия стимулирует развитие креативных индустрий и креативной экономики в России. А это государственная задача во все времена и уж тем более в нынешних исторических обстоятельствах, когда нашей стране жизненно необходимо стать автономной державой, чтобы никакие внешние условия не могли изменить ее курс. И здесь без креативных идей никуда. Надеюсь, что поданные в этом году заявки на премию будут тактически и стратегически решать эту дилемму и уж точно не будут уступать лауреатам Russian Creative Awards прошлого сезона», — говорит Роман Емельянов, генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа».

«Креатив на стыке науки и творчества способен менять жизнь людей к лучшему, сделать ее более комфортной, счастливой и насыщенной. Участие в премии Russian Creative Awards — хороший шанс для представителей креативных индустрий заявить о себе, масштабировать свои проекты и повлиять на мир, который нас окружает», — прокомментировала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

«Сегодня креативные индустрии переживают удивительную трансформацию в условиях новой реальности. Как показывает опыт, такое время всегда дает мотивацию и импульсы для новых возможностей. Например, медиа стремительно осваивают инновационные технологии и откликаются на постоянно меняющиеся настроения на рынке. NFT, Web3, метавселенная, VR и AR — все это уже успело задать новую траекторию развития креативной отрасли. В нынешних условиях премия Russian Creative Awards станет отличной возможностью не только открыть новые таланты и вдохновляющие проекты, но и развить партнерство и обмен опытом в индустрии», — поделилась Ольга Пивень, СЕО группы медиакомпаний RTVI, сооснователь конференции ЦИПР.

«Сама творческая энергия участников Российской национальной премии в сфере креативных индустрий — это ответ нашего общества на глобальные вызовы времени. Созидательная активность касается напрямую человека, воздействует на него, сближает авторов с аудиторией, укрепляя тем самым общественное, общенародное единство. Это и есть, в определенном смысле, задача креативной сферы. И участники премии, на мой взгляд, в полной мере продемонстрировали свой потенциал», — заметил Владимир Легойда, профессор, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.

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