Жюри Russian Creative Awards выберет победителей-лидеров креативной экономики России

Большое Жюри определит победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Из 50 заявок, вошедших в шорт-лист Премии, выберут лучшие. Победители каждой из 11 номинаций будут объявлены на торжественной церемонии награждения 1 декабря в КЗ «Зарядье» (Москва).
Жюри определит наиболее достойные проекты года в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион», «Креативный социальный проект». В этом году была учреждена также «Специальная номинация», в которой победителя выберет Организационный комитет Премии из общего числа заявок. Всего на высшую награду для креативного сообщества страны претендовали около 2 000 инициатив и профессионалов со всей страны.
В состав жюри вошли 33 представителя из Москвы и других регионов России: ведущие профессионалы и лидеры креативных индустрий, руководители общественных и образовательных организаций, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов, государственных и частных компаний, признанные лидеры мнений и популяризации российского креативного бизнеса. Среди них:
- руководитель Московской школы управления СКОЛКОВО Александр Ким,
- президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова,
- главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева,
- вице-президент банка ВТБ, коммерческий директор ООО ВТБ Арена Наталья Малинова,
- генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров,
- генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова,
- председатель правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Татьяна Ушкова,
- председатель «Деловой России», председатель Совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик,
- главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов,
- президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит,
- генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов
- СЕО группы медиакомпаний RTVI Ольга Пивень,
- российский писатель, публицист, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин,
- профессор, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда,
- заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров,
- президент Российского книжного союза Сергей Степашин и другие.
Члены жюри высказали свое экспертное мнение о значимости проведения Russian Creative Awards:
- «Премия в сфере креативных индустрий — яркое подтверждение того, что в России огромное количество талантливых людей, способных придумать и реализовать по-настоящему интересные проекты. Стремительное развитие цифровых технологий не изменило самого главного в креативной среде — человеческого подхода. Невозможно никакой программой заместить талант, душу и творческую энергию. Творческие люди всегда были основным ресурсом для государства, двигателем созидательных процессов. Каждый из вас внес огромный вклад в развитие креативных индустрий в России. Отрадно, что количество заявок на Russian Creative Awards растет. Это говорит о том, что наша земля никогда не оскудеет на таланты», — прокомментировал Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг».
- «Невероятно вдохновляет тот факт, что в России такое количество талантливых людей. Воплощение их идей — мощнейший драйвер развития нашего общества, особенно в непростые турбулентные времена. Безусловно, премия Russian Creative Awards как единая площадка, которая охватывает абсолютно все креативные индустрии, играет огромную роль — систематизирует лучшие практики, рождает коллаборации и новое созидательное сотрудничество. Получить высшую награду в отрасли — это сильная эмоциональная подзарядка и мотивация. Уверена, по результатам конкурса мы увидим целое созвездие ярких проектов», — отмечает Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», лидер рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 2021-2022, член Общественного совета при Росмолодежи.
- «Тысячи людей в нашей стране сегодня работают в креативных индустриях. Именно такая экономика «нового поколения» может стать мощным драйвером роста благосостояния и повышения качества жизни в российских регионах. Залог этого — системный подход к поддержке креативных отраслей, отдельных предпринимательских проектов, равно как и масштабирование лучших практик на всю страну. Важнейшую роль в этом, безусловно, играет национальная премия Роскультцентра и АНО «Креативная экономика», — считает Алексей Репик, председатель «Деловой России», председатель совета директоров группы компаний «Р‑Фарм».
- «Креативные индустрии — одно из новых и самых перспективных направлений российской экономики. В сложившейся в мире ситуации Russian Creative Awards — это возможность заявить о себе. Именно сейчас настало время вкладываться в креативные индустрии, развивать их и совершенствоваться. Вспомните уроки истории: мода на все русское возникает снова и снова, как только ее пытаются осудить или предать забвению. То, что делают номинанты премии сегодня, завтра станет популярным во всем мире», — считает Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».
- «Russian Creative Awards — награда кросс-индустриальная и не имеет аналогов в мире. Премия стимулирует развитие креативных индустрий и креативной экономики в России. А это государственная задача во все времена и уж тем более в нынешних исторических обстоятельствах, когда нашей стране жизненно необходимо стать автономной державой, чтобы никакие внешние условия не могли изменить ее курс. И здесь без креативных идей никуда. Надеюсь, что поданные в этом году заявки на премию будут тактически и стратегически решать эту дилемму и уж точно не будут уступать лауреатам Russian Creative Awards прошлого сезона», — говорит Роман Емельянов, генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа».
- «Креатив на стыке науки и творчества способен менять жизнь людей к лучшему, сделать ее более комфортной, счастливой и насыщенной. Участие в премии Russian Creative Awards — хороший шанс для представителей креативных индустрий заявить о себе, масштабировать свои проекты и повлиять на мир, который нас окружает», — прокомментировала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».
- «Сегодня креативные индустрии переживают удивительную трансформацию в условиях новой реальности. Как показывает опыт, такое время всегда дает мотивацию и импульсы для новых возможностей. Например, медиа стремительно осваивают инновационные технологии и откликаются на постоянно меняющиеся настроения на рынке. NFT, Web3, метавселенная, VR и AR — все это уже успело задать новую траекторию развития креативной отрасли. В нынешних условиях премия Russian Creative Awards станет отличной возможностью не только открыть новые таланты и вдохновляющие проекты, но и развить партнерство и обмен опытом в индустрии», — поделилась Ольга Пивень, СЕО группы медиакомпаний RTVI, сооснователь конференции ЦИПР.
- «Сама творческая энергия участников Российской национальной премии в сфере креативных индустрий — это ответ нашего общества на глобальные вызовы времени. Созидательная активность касается напрямую человека, воздействует на него, сближает авторов с аудиторией, укрепляя тем самым общественное, общенародное единство. Это и есть, в определенном смысле, задача креативной сферы. И участники премии, на мой взгляд, в полной мере продемонстрировали свой потенциал», — заметил Владимир Легойда, профессор, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.
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