«Знакомьтесь, литература! От античности до Шекспира»: Константин Образцов выпускает научно-популярную книгу об истории литературы

Новое произведение Константина Образцова, автора YouTube-шоу «Образцовое чтение» «Знакомьтесь, литература» с 3 августа доступно для предзаказа на сайте магазинов Лабиринт и Читай-город. Книга поступит в продажу в начале осени.

Для всех, кто когда-либо чувствовал, что скучные школьные учебники по литературе убивают интерес к чтению, сегодня выходит научно-популярная книга Константина Образцова «Знакомьтесь, литература» {ссылка}. Эта книга – путешествие во времени, от «Илиады» до немецкого гуманизма, в котором автор освещает наиболее значимые произведения, персонажей и темы каждой эпохи. Автор приоткроет завесу тайны древних мистерий и расскажет о рок-звездах античности. Пройдя по следам драконов и эльфов, встретившись с настоящими рыцарями, спустившись в адские бездны с Данте, он покажет, как литература и культура повлияли на формирование мировоззрения современного человека.

Константин Образцов – первый российский писатель, который получил членство Международной Ассоциации Авторов Триллеров ITW. Его путь в литературе начинался еще в юности, когда он стал студентом филологического факультета РГПУ им.Герцена, и окончательно утвердился с наступлением творческой зрелости. За это время Константин написал более известных 7 произведений. Среди них роман «Красные цепи», номинированный на премии «Новые горизонты и Интерпресскон», а также ставший лауреатом премий «Рукопись года» и «Живая книга».

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