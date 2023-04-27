Знаменитости с игроманией и прочие интересные факты

То, что азартные развлечения на официальном сайте казино Эльдорадо и в других заведениях увлекают, затягивают и интересуют многих людей, является фактом. Азартным может быть любой человек, независимо от своего общественного статуса, дохода, пола, возраста, профессии, семейного положения. История знает немало случаев, когда знаменитости становились настоящими лудоманами и проигрывали огромные суммы. Либо превращались в профессиональных игроков и зарабатывали на этом миллионы.

Знаменитости, проигравшие состояния

Гонорары известных представителей шоу-бизнеса скромными не назовешь. Звезды вполне могут себе позволить играть в Эльдорадо и других казино, делая крупные ставки. А некоторые так втягиваются, что не могут остановиться и в итоге проигрывают огромные суммы. В

ТОП-5 таких знаменитостей уверенно вошли:

певец Drake – 27 миллионов долларов;

звезда баскетбола Майкл Джордан – 5 миллионов;

актер Чарли Шин – 2,5 миллиона;

актер Бен Аффлек – 400 000 долларов;

актриса Памела Андерсон – 250 000.

Спортсмены, певцы, актеры отдают предпочтение разным азартным развлечениям. Так, Памела Андерсон любит покер. Четверть миллиона она умудрилась проиграть всего за один вечер.

Бен Аффлек не только проигрывал, но и выигрывал по-крупному. Впрочем, последнее - это результат шулерства. В котором он и был уличен в одном из казино Лас-Вегаса. После чего ему запретили там появляться.

Самый знаменитый игроман в истории

Таковым считается король Англии Генрих Тюдор VIII, который отличался неограниченной тягой к азартным играм. О том, сколько денег, золота и драгоценных камней он умудрялся проигрывать, ходят легенды. Более того, чтобы покрыть долги, пришлось отдать колокола из Собора Святого Павла, расположенного в Лондоне.

Генрих Восьмой отдавал предпочтение игре в кости, которая в ту эпоху была очень популярной. В игру его привел придворный Майлз Партридж, который однажды предложил королю развлечься. Это закончилось игорной зависимостью и колоссальными долгами. После истории с колоколами король нашел крайнего: того самого придворного, которого обвинили в госизмене и казнили.

Наиболее мистические казино

Гемблеры, которые прислушиваются к суевериям, наверняка знают о двух игорных заведениях в штате Коннектикут: Mohegan Sun и Foxwoods Resort. Игроки считают эти казино проклятыми, поскольку в них имело место огромное количество смертей посетителей - больше, чем где-либо в мире. Первой жертвой стал некий Роберт Том. Весной 1993-го ему посчастливилось выиграть 4000 долларов, но забрать выигрыш не удалось: у молодого 38-летнего мужчины случился сердечный приступ, отчего он умер.

После этой трагедии в обоих казино скончалось еще полторы сотни людей, и причиной смерти большинства стал тот же сердечный приступ. Некоторые погибли от передозировки или в результате самоубийства. Так, в 2004 году проигравший посетитель казино спрыгнул с балкона отеля.

Лудомания как проблема

Зависимость от азартных игр - серьезная проблема, которая приводит к банкротству и суицидам, делает жизнь человека и его близких невыносимой. Избавиться от зависимости самостоятельно можно, если игрок понимает, что с ним происходит, и принимает волевое решение остановиться.

Но часто лудоман не в состоянии справиться с ситуацией своими силами. В этом случае важно признать проблему и обратиться за профессиональной помощью. Сегодня существует список людей, которым запрещено посещать наземные и онлайн казино. Клубы, работающие официально, строго придерживаются правил ответственного гемблинга и предпринимают все возможные методы борьбы с игорной зависимостью.

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