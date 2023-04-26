Знаменитости, страдающие лудоманией

Когда речь идет о зависимости, многие думают об алкоголизме, наркотиках, курении. Но есть еще одна не менее серьезная проблема: зависимость от азартных игр, или лудомания. О ней известно посетителям официального сайта Клубника и других казино, и большинство людей стараются играть ответственно. Но существуют игроки, известные во всем мире и одновременно являющиеся лудоманами. Что ж, звезды тоже попадают в азартный капкан и в связи с этим имеют немалые проблемы.

Бен Аффлек

Непреодолимое влечение к азартным играм – проблема, преследующая актера долгие годы. Он не раз обращался за профессиональной помощью и может являться примером для игроков Клубника казино зеркало и других азартных клубов. Примером того, как не стоит играть. Тем более что специалисты не сумели помочь звезде: как и раньше, Бена можно часто встретить в игорных клубах, да и играет он не всегда по-честному. Так, в 2014-м он был пойман на шулерстве, в результате чего ему запретили появляться в казино Лас-Вегаса.

Майкл Джордан

О лудомании знаменитого баскетболиста обществу стало известно в 1993 году. Тогда спортсмен провел в казино ночь перед важнейшим баскетбольным турниром. Любопытно, что несколько месяцев спустя Майкл неожиданно для всех покинул спорт, но через полтора года возвратился. А игромания никуда не ушла: она по сей день превращает жизнь спортсмена в проблему, толкая его в неприятности.

Памела Андерсон

О лудомании известной актрисы слагаются легенды. В азартных заведениях Памела появляется постоянно и, как правило, оставляет там впечатляющие суммы. Даже существует версия, что однажды фотомодель настолько вовлеклась в процесс, что проиграла огромные деньги. Это толкнуло ее на брак с продюсером Риком Соломоном. Как известно, союз был кратковременным – в обоих случаях, поскольку пара сходилась дважды.

Элизабет Шэннон

Звезда, мягко говоря, неравнодушна к азартным развлечениям. Поговаривают, что экс-фотомодель даже является владелицей собственного игорного клуба, причем подпольного.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо всегда играет с крупными ставками и предпочитает иметь дело с серьезными профессионалами. Несколько лет назад азартная страсть актера привела к проблемам. Полиция разоблачила сеть нелегальных казино, и завсегдатаем одного из них оказался Леонардо. Причем не один, а в компании с двумя другими звездами Голливуда − Мэттом Деймоном и упомянутом Беном Аффлеком. Видимо, неприятности ничему не научили Ди Каприо: он продолжает играть и далеко не всегда в легальных залах.

Михаил Галустян

Известный юморист давно страдает зависимостью от азартных и видеоигр. Это стало известно со слов супруги знаменитости, которая, впрочем, не видит в игромании мужа особой проблемы. И даже с гордостью заявляет, что ее муж «щелкает уровни, как орехи». Таких игроков, как он сам, Михаил всегда уважал. По его убеждению, не существует ничего, что смогло бы его остановить, заставить перестать играть. Впрочем, Галустян не тратит на игры много денег. По крайней мере, так заявляет его жена.

Кэмерон Диаз

Голливудская звезда не скрывает своей зависимости от азартных развлечений. Блондинка, предпочитающая карточные столы, не смогла самостоятельно справиться с увлечением, а потому решила подойти к вопросу с другой стороны. Все средства, которые ей удается выиграть, Кэмерон отдает на благотворительность. Перечисления идут в фонды, которые помогают онкобольным детям. Знаменитость утверждает, что ей удалось объединить два дела: удовлетворять свою потребность в игре, тем самым помогая другим.

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