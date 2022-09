Знаменитый трубач Вадим Эйленкриг даст концерт в тропиках ВДНХ

10 сентября, в рамках празднования 100-летия российского джаза, в исторической оранжерее на ВДНХ состоится камерный концерт известного российского трубача, телеведущего, Заслуженного артиста Республики Татарстан Вадима Эйленкрига.

Каждое его выступление — завораживающее действо с эмоциями до слёз от красоты исполнения.

Эйленкриг — автор пяти сольных альбомов («The Shadow of Your Smile» (2010) Eilenkrig (2012), «Point of View» (2017), “Newborn” (2020), «Pier 39» (2021)). Альбом «Eilenkrig» занял 4-ю строчку в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и 1-е место в Армении (Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart). С 2016 года Художественный руководитель Фестиваля «Ветер Перемен» (г. Казань). В январе 2020 года проект был представлен на сцене «Carnegie Hall». С 2019 года Художественный руководитель фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.

Ведущий шоу «Большой джаз» на т/к «Россия-Культура» (2013), соведущий и руководитель оркестра в шоу «Танцы со звездами» на т/к «Россия-1» (2016), с 2018 года по настоящее время ведущий авторской музыкальной программы «Клуб Шаболовка, 37» на т/к «Россия-Культура».

Ежегодный член жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Концерт пройдёт в уникальной исторической оранжерее с непередаваемой атмосферой. Виноградные лозы, мрамор, парадная лестница, уникальные витражи, живописный фонтан, интерьеры середины XX века, музей и множество растений — зрители словно попадают в сказочную Страну чудес.

Состав музыкантов: Вадим Эйленкриг (труба), Дмитрий Илугдин (рояль), Александр Родовский (гитара), Армен Мкртычян (бас), Виталий Эпов (барабаны).

Организаторы концерта — креативное агентство RED EVENTS, которое делает яркие шоу в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», оранжерее ВДНХ, крупнейшем автомузее, на крышах, в усадьбе Архангельское и в других атмосферных местах.

Начало в 20:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru